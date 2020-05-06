Bilim Kurulu Üyesi Çelik: İmmün plazma, hastaları çabuk iyileştiriyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüs hastalığında uygulanan immün plazma tedavisinin hastaları çabuk iyileştirdiğini söyledi.

DHA 06.05.2020 - 09:03 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 09:08

koronavirusu-yenen-doktor-immun-plazma-bagisinda-bulundu.jpg

İlişkili Haberler

Corona virüsü yenen doktor, immün plazma bağışında bulundu

Corona virüsü yenen doktor, immün plazma bağışında bulundu

Virüsü yenen doktor plazma bağışıyla hastasını kurtardı

Virüsü yenen doktor plazma bağışıyla hastasını kurtardı

Türkiye'de plazma tedavisinin uygulandığı ilk hasta iyileşti

Türkiye'de plazma tedavisinin uygulandığı ilk hasta iyileşti

Türkiye'de plazma tedavisinin uygulandığı ilk hasta konuştu

Türkiye'de plazma tedavisinin uygulandığı ilk hasta konuştu

İmmün plazma tedavisi bin kişiye uygulandı (Kızılay Başkanı NTV'de açıkladı)

İmmün plazma tedavisi bin kişiye uygulandı (Kızılay Başkanı NTV'de açıkladı)

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: İmmün plazma tedavisi sonuç veriyor

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: İmmün plazma tedavisi sonuç veriyor

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Covid-19 tanısı konulan hastalarda uygulanan immün plazma tedavisinin son derece başarılı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Çelik, "İyileşen hastalarımız var. İyileşen hastalarımızdan aldığımız plazmaları diğer hastaların iyileşmesi için kullanıyoruz. Bazı hastalarımıza her gün plazma tedavisi uyguluyoruz. Bu tedavi ile iyileşmeler hızlanıyor. Değerlerin daha çabuk düştüğünü görüyoruz. Antikor oluşumunun daha çabuk ortaya çıktığını görüyoruz. Bu sürenin tam analizini yapmış değiliz. Çünkü o kadar yeterli bir sayıya ulaşamadık" dedi.

''HASTALAR DAHA ÇABUK KENDİNE GELİYOR''

Prof. Dr. Çelik, immün plazma tedavisinde sorunun aynı kan grubunu bulmak olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Hastaların takiplerini ciddi yaptığımız için hangi hastadan ne zaman alacağımızı, İl Sağlık Müdürlüğümüzün kurmuş olduğu 'İmmün Plazma Kurulu' var, orada 'şu kişilerden alınabilir' diye bir not geliyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik

Ona göre biz de o hastalarla temasa geçip, onları hastanemize davet ediyoruz. Bunu tedarik ederek hastamıza uygulamaya çalışarak gayret ediyoruz. Herhangi bir yan etkiyi şu an görmüş değiliz. Kısa ve uzun süreli kıyaslamak lazım; ama immün plazmanın hastaları çabuk iyileştirdiğini görmekteyiz. Hastalar daha çabuk kendine geliyor. İyileşen hastalarımız sıkıntı çıkarmıyor.''

VİDEO: TÜRK DOKTORLARDAN VİRÜSE KARŞI PLAZMA TEDAVİSİ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...