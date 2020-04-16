Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den diş hekimlerine 'koruyucu ekipman' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni üyelerinden Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Başkanvekili Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçen 17 Mart’ta Sağlık Bakanlığı tarafından diş hekimlerine genelge gönderildiğini hatırlattı.

''ŞİDDETLİ AĞRI SEBEBİ ÖNCELİKLİ BAŞVURULARDAN BİR TANESİ OLACAKTIR''

Prof. Dr. Şenel, genelge çerçevesinde acil ve zorunlu olmayan diş hekimliğiyle ilgili işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini, buna bağlı olarak kamuya bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri'nde MHRS randevularının da kapatıldığına dikkat çekti. Sadece acil ve zorunlu hizmetler için hastaların başvuruda bulunabildiğini kaydeden Prof. Dr. Şenel, şöyle konuştu:

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel

"Hastalarımız çok şiddetli boyuttaki ağrıları sebebiyle diş doktorlarına başvurabilir. Şiddetli ağrı sebebi öncelikli başvurulardan bir tanesi olacaktır. Şiddetli diş ağrısı olan hastalarımız muayene edilerek değerlendirilecek ve zorunlu ve acil tedaviler kapsamına giren tedavileri yapılacaktır. Bunların yanında çene-yüz bölgesinde meydana gelen kırık ya da çıkıklar, dudak-damak yarığı, ağızdaki herhangi bir oluşumun kötü huylu olduğundan şüpheleniliyorsa biyopsi yapılması ya da daha önce gerçekleştirilmiş operasyonlara ait dikişlerin alınması, hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanama varlığı, havayolu açıklığını tehdit eden enfeksiyonlar, radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan veya organ nakli yapılacak hastaların tedavileri gerekiyorsa bu tür hastaların tedavilerini şu anda yapmaya devam ediyoruz."

''KORUYUCU EKİPMANLARI ÖNERİYORUZ''



Diş doktorlarının hastasını tedavi ederken çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şenel, "Bilim Kurulu bu konuda da tavsiye kararları aldı. Dünyada alının kararlara paralel bir şekilde bu kararlar oluşturuldu. Kişisel koruyucu ekipman dediğimiz Covid-19 ile mücadelede çok önemli bir yer tutan ekipman içerisindeki koruyucu maske, gözlük, yüz siperi, tulum ve bone kullanımını diş hekimlerinin tedavilerinde kendilerine mutlaka öneriyoruz. Fakat burada bir ayrımımız var ki aerosol oluşturan tedavilerde mutlaka N95 ya da muadili bir maskenin kullanımını ve bunun da üzerine bir siper kullanılmasını istiyoruz. Ancak muayene esnasında ve aerosol oluşturmayacak işlemlerde tıbbi maske kullanılabilir" dedi.

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