Bilim Kurulu Üyesinden delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos ayında çok temkinli olmalıyız

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İngiltere’de kaygıyla izlenen ve dünyada da baskın olması beklenen delta (Hint) varyantına ilişkin uyarılarda bulundu.

Rusya'da delta varyantı yüzünden pik yaşandığını belirten Yavuz, “Bu varyant Hindistan'da çok büyük bir patlamaya neden olduktan sonra, o bölgedeki birçok ülkede de görülmeye devam etti. Şu anda Rusya’da da delta varyantı yüzünden pik yaşanıyor. Yine İngiltere'de bir artış söz konusu. Önümüzdeki birkaç ay içinde bu varyantın V1’in (alfa yani İngiltere varyantının) yerine geçebileceği öngörülüyor" dedi.

Türkiye'de de delta varyantının görüldüğünün altını çizen Yavuz, "Şimdilik Türkiye'deki durumu çok net bilmiyoruz. Ancak V1’den yola çıkarak şunu tahmin edebiliriz; Türkiye'de kısa bir süre sonra ana virüsün yerine geçti V1. Delta varyantının da böyle olacağı tahmin ediliyor. Yani alfa (V1) varyantının yerine geçecek delta varyantı maalesef” diye konuştu.

“TOPLUMUN YÜZDE 70’İ İKİ DOZ AŞISINI OLMADAN RAHATLAYAMAYIZ”



Delta varyantının hem daha bulaşıcı hem de aşılardan kaçma potansiyelinin yüksek olması nedeniyle kaygı yarattığını anlatan Prof. Dr. Yavuz, “Nasıl korunacağız? Toplumun yüzde 70’inin etkinliği en yüksek aşı ile aşılanmış olması gerekiyor. Günlük aşılama sayısının çok yüksek yapılıyor olması, etkili bir aşı ile aşılama yapabiliyor olmamız gerçekten çok önemli. Ama iki doz olmadan, bunun da koruyucu olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu anda Delta varyantına karşı biraz teyakkuzda olmamız gerekiyor hepimizin” dedi.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?



“İKİ AYI TEMKİNLİ GEÇİRELİM”



Henüz erken olmasına rağmen birden bire çok rahatlama yaşadığımıza dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, "Toplumu da gözlemliyorum, inanılmaz kalabalıklar görüyorum. Oysa Eylül'e kadar bir pik yaşamamamız için hiçbir neden yok hala. Geçtiğimiz Nisan'dan Mayıs'tan çok farklı değil bu durum. Daha bulaşıcı bir varyant var. En azından Temmuz-Ağustos aylarını çok da sosyalleşmeden, yine kalabalıklardan biraz uzak geçirirsek, hepimiz açısından çok daha iyi olacak" diye konuştu.

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