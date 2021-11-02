Bilişsel davranışçı yaklaşımın kurucusu Dr. Aaron Beck 100 yaşında hayatını kaybetti (Aaron Beck kimdir?)

Ünlü psikoterapist Dr. Aaron T .Beck’in hayatını kaybettiği duyuruldu. Kızı Dr. Judith Beck ile birlikte kurduğu Beck Bilişsel Davranış Terapisi Enstitüsü tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, Beck ABD’nin Philadelphia eyaletindeki evinde sabahın erken saatlerinde huzur içinde öldü.



Babasının ölümüne kadar çalışmaya devam ettiğini belirten kızı, “Babam hayatını başkalarına yardım etmeye adayan harika bir insandı.Tutkusu ve çığır açan çalışmalarıyla birkaç nesil boyunca öğrencilere, klinisyenlere ve araştırmacılara ilham verdi” dedi.

FREUDYEN YAKLAŞIMA KARŞI ÇIKARAK DEVRİM YARATTI



100 yaşında yaşamını yitiren Beck, 1960'larda Pennsylvania Üniversitesi'nde klinik bir psikoterapi biçimi olan bilişsel davranışçı terapi alanını geliştirdi. Bu yaklaşım hastaları, çocuklukta gömülü olan çatışmalardan ziyade günlük düşüncelerindeki çarpıklıklara odaklanmaya teşvik ediyor Beck, depresif hastalarının sıklıkla çarpık olumsuz düşünceler yaşadığını keşfettikten sonra tedaviyi geliştirdi ve onlara “otomatik düşünceler” adını verdi.



Hastanın çocukluğunu araştıran ve gizli iç çatışmaları araştıran Freudyen psikanalizden farklı olarak, bilişsel terapi, kendini küçük düşüren bir iç monologu tersine çevirmenin birçok psikolojik sorunu hafifletmenin anahtarı olduğunu savunuyor.



Kurduğu yaklaşımı, Freud karşıtı bir cümleyle özetleyen Beck, "Yüzeyde görünenden daha fazlası var” dedi.



Bununla birlikte Beck, uzmanaların bildirdiğine göre “Her zaman başarısız olacağım” veya “Kimse beni sevmiyor’ gibi olumsuz otomatik düşüncelerinin hatalı mantığını tanımayı öğrenen hastaları korkularının üstesinden gelmeyi ve daha rasyonel düşünmeyi öğrenebileceğini keşfetti. Kaygılarını ve ruh hallerini iyileştirdi. Hastalar bu düşüncelerle kendi başlarına yüzleşmeyi öğrendiklerinden, olumlu sonuçların terapi bittikten sonra uzun süre boyunca devam etti.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ BİRÇOK SORUNUN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR



Diğer taraftan, bilişsel terapi seansları, her zaman seans için hedefler yeni belirlemeyi ve ev ödevlerini içeren katı bir formatı takip ediyor. Tedavi , aynı zamanda. depresyonun yanı sıra bulimia, panik atak, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk ve uyuşturucu bağımlılığını tedavi etmek için de kullanılıyor.



Diğer taraftan, Beck'in psikoterapiye pragmatik bakışının şüphecileri vardı. Bazı psikologlar bilişsel terapiyi yüzeysel ve moral güçlendiriciden biraz daha fazlası olarak adlandırdı, ancak psikiyatri asistanları için gerekli bir eğitim haline geldi.



Ancak Beck, eleştirmenlere her zaman araştırmalarından elde edilen verilerle yanıt verdi. Çalışmalarının çoğunu kendi dergisi Cognitive Therapy and Research'te yayınladı, çünkü kısmen diğer ruh sağlığı uzmanları onun bulgularını göz ardı etti.

DR. AARON BECK KİMDİR?



18 Temmuz 1921'de tarihinde ABD'nin Rhode Island eyaletinde doğan Beck, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1950 yılında savcı Phyllis W. Beck ile evlendi. Çiftin dört çocuğu oldu.

Beck şimdiye kadar 17 kitap yazdı veya birlikte yazdı, 500'den fazla makale yayımladı. 2006'da Albert Lasker Klinik Tıbbi Araştırma Ödülü, 2001'de Heinz İnsan Durumu Ödülü ve Enstitüsü'nden Sarnat Ödülü dahil olmak birçok ödül ve onur derecesine klayık görüldü. Amerikan Psikolog dergisi 1982'de Beck'i gelmiş geçmiş en etkili 10 psikoterapistten biri olarak seçti.



2005 ve 2014 yıllarında Dalai Lama ile kamusal ve özel diyaloglarda bulundu.

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