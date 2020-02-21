Bin bebekten 10'u 1 yaşını görmüyor

TBMM Rabia Naz Vatan ve Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Nursel Özmert, her bin bebekten 10'unun 1 yaşına gelmeden öldüğünü söyledi.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre Özmert'in ifadeleri Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:



TÜRKİYE 7'NCİ SIRADA



"Bugün için bizim doğan her bin bebeğimizden 10'u ilk 1 yaşına gelmeden ölüyor, bunun 12'si de 5 yaşına gelmeden ölüyor, binde 10, binde 12 gibi söyleyebiliriz bebek ölüm hızımızı. Tabii, bu ölüm hızına geldiğimizde de biz daha önceden sık karşılaştığımız ölüm sebeplerini bertaraf ettiğimiz için, özellikle aşıyla, bulaşıcı hastalıklan daha farklı konular bizlerin de daha çok gündemine gelmeye başlıyor. Bu 1 yaş altı bebeklerin binde 4'ü ani bebek ölümüyle can veriyor. Tabii ki bunların bir kısmı 'ani bebek ölümü' diye kaydediliyor ama sebebi var; ne kadarının sebebi tümüyle ortaya konuluyor bilmiyoruz. Ama 1 yaş altı bebek ölümleri içerisinde ülkemiz de 7'nci sırada yer alıyor. Gerçekten ciddi sayıda aslında aniden ölen bebeğimiz var. Bazı çevresel faktörlerin, örneğin yüzüstü yatırmanın, evde sigara içmenin, emzirilmemenin de ani bebek ölüm sendromu için risk olduğunu biliyoruz.



DÖRTTE BİRİ KAZAYLA



Yine, 5 yaş altı çocuklarda ölümlerin dörtte 1'inin biz kazayla olduğunu biliyoruz. Van Adli Tıp birimindeki bir çalışmada, o bölge için değerlendirilmiş 'Bu kazayla ölümler hangi kazalarla olmuş?' diye. Trafik kazalarının tümüyle ayrı bir kategoride izlenmesi gerek. Kaldı ki kemer kullanıp kullanmama, bebeği öne oturtma aynı zamanda ailenin bir ihmalinin de bir sonucu. Ama suda boğulma, asfiksiler yani suyun dışındaki boğulmalar... Suyun dışındaki boğulmalar yüzde 17 diye gösterilmiş ki suyun dışında boğulmayla ilgili gerçekten şüphe uyandıran bir durum."

YÜZDE 15'İ CİNAYET MAĞDURU



Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü'nde ögretim Üyesi adii tıp uzmanı Prof. Dr. Nergis Cantürk ise sunumunda, "İstanbul'da 2000 ile 2002 yılları arasında morgda yenidoğanların ölümü üzerine yaptığımız bir araştırmada, cocukların yüzde 15'inin cinayet mağduru olduğunu, bu bebeklerin yüzde 40'ının da gayrimeşru gebelik Ürünü olduğunu tespit ettik. Van'da 0-5 yaş arası çocukların ölüm olgularını incelediğimiz bir başka araştırmada 0-5 yaş arasındaki çocukların yüzde 80'inin travmatik sebeplerle ölmüş olduğunu, yüzde 35'inin 1 yaş altında olduğunu tespit ettik" dedi.



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