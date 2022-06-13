Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi hayata geçiyor. Binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve sertifikalandırma sistemlerinin oluşturulması ile bu konudaki uzmanlara ve eğitici kuruluşlara ilişkin usul ve esasları belirleyen "Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği" yürürlüğe girdi. Böylece 23 Aralık 2017'de yürürlüğe giren “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği” de kaldırılmış oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi “YeS-TR” kısaltmasıyla adlandırıldı. Sistemin değerlendirme kuruluşu Türkiye Çevre Ajansı olacak. Yeşil sertifika almak isteyen bina veya yerleşme sahipleri, Bakanlıkça yetkilendirilen yeşil sertifika uzmanlarından ve değerlendirme kuruluşundan hizmet alacak.Yönetmeliğe göre yeşil bina; yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım, atık ve atık suların bertarafını kapsayan, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu, düşük emisyonlu ve çevreye olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmiş, çevre dostu şeklinde tanımlandı.