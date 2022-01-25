BioNTech/Pfizer: Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladık

Covid-19 için aşı geliştiren BioNTech ve  Pfizer, Omicron varyantına karşı geliştirilen özel aşının denemelerine başlandığını açıkladı. Şirketlerden yapılan açıklamada yeni klinik çalışmaya bin 420 kişilik test grubunun katılacağı belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.01.2022 - 15:47

BioNTech/Pfizer: Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladık

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Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladığı bildirildi.

BioNTech/Pfizer'dan yapılan açıklamada, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omicron özel aşı adayının "güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini" değerlendirmek için klinik çalışmanın bugün başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 aşılarının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bu çalışma, daha önceki Covid-19 varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası." ifadesini kullandı.

BİN  420 KİŞİ KATILACAK

Açıklamada, şirketlerin daha önce 2022'de 4 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi planladığı hatırlatılarak, Omicron varyantına yönelik bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde bunun değişmesinin beklenmediği kaydedildi.

Klinik çalışmaya, bin 420 kişilik test grubunun katılacağı bildirildi.

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