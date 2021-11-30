BioNTech'in ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'den yeni varyant açıklaması

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'den yeni varyanta ilişkin açıklama geldi. Şahin, omicron varyantının aşılılarda daha fazla enfeksiyona yol açabileceğini ancak aşıların ağır hastalığa karşı korumaya devam edeceğini söyledi.

Haberler - NTV 30.11.2021 - 20:31 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 20:33

BioNTech'in ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'den yeni varyant açıklaması

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Corona virüse karşı aşıların büyük bölümü iki aşamalı koruma sağlıyor.

Covid-19'a karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyanta ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Şahin omicron adı verilen yeni varyantın antikor korumasını aşsa da vücuda girdiğinde T-hücrelerinden kaçamayacağını söyledi.

Aşılılarda daha fazla enfeksiyona yol açabileceğini ifade eden Şahin, yine de hastalığın hafif geçeceğini ekledi.

Şahin, deltanın da aşılıları enfekte etmeye uyarlanmış bir varyant olduğunu hatırlattı. Aşılıların sadece hafif semptomlar gösterdiğine dikkat çekti.

Yeni varyantın T-hücrelerinden de kaçabilmeyi başardığı görülse bile bunun da aşı bağışıklığını tamamen ortadan kaldırmayacağına vurgu yaptı. Ayrıca Şahin, herkese hatırlatma dozlarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

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BİONTECH AŞISI OMİCRON VARYANTINDAN KORUR MU?

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