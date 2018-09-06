Missouri Üniversitesi'nde 545 yetişkin üzerinde yapılan araştırma, özel ilişkilerinde sürekli ayrılıp tekrar barışanların daha fazla depresyona sürüklendiğini gösterdi.



Çiftlerin ilişkilerinde bir dargın bir barışık olmasının duygusal karmaşaya yol açabildiği belirlendi.



WebMD'nin haberine göre, araştırmacılar, "ilişki döngüsü" olarak bilinen durumun, kişilerde depresyon ve kaygı riskini artırabileceğine işaret etti.



Çalışmayı yürüten, Missouri Üniversitesi'nde görevli Kale Monk ve ekibi, ilişki döngüsü ile duygusal sıkıntı arasındaki bağlantıyı araştırmak için 545 yetişkinden alınan verileri analiz etti.



Katılımcılardan üçte biri, birliktelik yaşadıkları kişilerle 8 kereye dek ayrılıp yeniden bir araya geldiklerini belirtti.



SÜREKLİ DEĞİŞEN İLİŞKİ DURUMU DUYGUSAL KARMAŞAYA YOL AÇIYOR



Araştırmacılar, katılımcılara ayrılık ve tekrar bir araya gelme süreçlerinde ne sıklıkta kaygı, kontrolsüz endişe, umutsuzluk ve/veya hayattan daha az zevk alma gibi duygular yaşadıklarını sordu. Yaş, ilişkinin türü ve uzunluğu, çocuk sahibi olup olmama gibi faktörlerin, sonucu etkilemediği belirlendi.



"AYRILMAK VE TEKRAR BİR ARAYA GELMEK HER ZAMAN KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"



Monk, "Ayrılmak ve tekrar bir araya gelmek, her zaman kötü bir şey değil ancak bunun döngü şeklinde tekrarlanması, kişilerin duygusal durumunu olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

