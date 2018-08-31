Bilimkurgu gerçeğe dönüşmek üzere. Biyonik göz yapımında önemli bir aşama kaydedildi. Çalışma Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota Üniversitesinde gerçekleştirildi.



Bilim insanları, gözde bulunan yarım küre şeklindeki ışık reseptörlerini, üç boyutlu yazıcılarla üretmeyi başardı. Bu reseptörler ışığın algılanmasını ve görme sürecinde ilk adımın atılmasını sağlıyor.



RESEPTÖRLERE GELEN IŞIĞIN %25’İ ELEKTRİĞE ÇEVRİLDİ



Reseptörler, mürekkep yardımıyla, göz şeklindeki cam bir zeminin üzerinde oluşturuldu. Daha sonra yarı iletken maddelerle, bu reseptörlere gelen ışığın elektriğe çevrilmesi, yani görmenin sağlanması hedeflendi.



Sonuç başarılıydı, gelen ışığın %25’i elektriğe çevrilebildi.



Araştırmanın başındaki isim Michael Mcalpine, biyonik göz konusunda önemli bir adım attıklarını ancak önlerinde uzun bir sürecin olduğunu söyledi.



Ekibin bir sonraki hedefi, daha verimli ışık reseptörleri üretmek ve bu reseptörlerin göze nakli için yumuşak parçalar yapmak olacak.



VİDEO: BİYONİK GÖZ MUCİZESİ