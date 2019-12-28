“Biz hastaların ve sağlık çalışanlarının yanındayız”

Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Tanıtım Toplantısı, İstanbul’da yapıldı.



İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Başkanı Serdal Zelyurt, kongrenin sağlık çalışanlarının bir araya gelerek problemlerini dile getirmesi noktasında önemli olduğunu söyledi, "İstanbul’da kamuda 980 kişi olmak üzere yaklaşık 2 bin 400 sağlık yöneticisi bulunuyor. Biz, sağlık yöneticilerini bir araya getirecek bir platform oluşturmak için bu derneği kurduk" dedi.



“HASTALAR DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA BİZİM”



İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise, "Hasta ve hasta yakını sağlık çalışanına uzaklaşıyor, sağlık çalışanları da sesini duyuracağı bir ortam olmadığı için kendisini geri çekmeye başlıyor. Sağlık çalışanı ile hasta arasındaki mesafe açılıyor. Hem hasta, hem sağlık çalışanının memnuniyetsizliği yükseliyor. Hastayla sağlık çalışanının aynı yerde olduğunu bilimsel olarak göstereceğimiz bir alan oluşsun, bir çalışma yapılsın istiyoruz. Ben sadece İl Sağlık Müdürü olarak değil, bir hekim olarak, bir sağlık çalışanı olarak, sağlıkta dönüşümün 17 senedir bu ülkedeki insanlara iyi hizmet vermeye çalışan bir fert olarak elimden geldiğince ister sıfatım olsun, ister olmasın bu kongreye, bu tür çabalara her türlü katkıyı vermeye çalışacağım. Çünkü ben eminim ki; ailesini bırakıp gecenin bir saatinde insanlarımızı kurtarmak için çabalayan birçok sağlık çalışanı, kahramanı var. Bunların sesi çıkmıyor. Hastalar bizim, biz hastaların yanındayız; sağlık çalışanları bizim, biz sağlık çalışanlarının yanındayız” diye konuştu.



“SAĞLIĞA ÖZEL MAHKEMELER KURULMALI”



Kalp- Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez de sağlıkla ilgili davaların özel mahkemelerce yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, "Meslekte 44'üncü yılımdayım, ilk defa sağlık çalışanlarını onore eden bir kamu spotu yayınladığını gördüm. ‘Sen benim kahramanımsın’ diyor. Biz hastalarımızın kahramanıyız, bu imajı hiçbir zaman bozmamaları gerekir. Hukukçularımız, hakimlerimiz komplikasyon nedir, malpraktis nedir bilmiyor. Kanunlar değiştirilmeli. Nasıl ki aile mahkemeleri var, çocuk mahkemeleri var; mutlaka sağlık mahkemeleri de kurulmalı ve bu konularda uzman hakimler doktorların kaderini tayin etmeli” dedi.



“SAĞLIK ÇALIŞANLARI DEĞERLİ HİSSETMEK İSTİYOR”



Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu da sağlık çalışanlarının değerli hissetmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hem çalışma şartları ile alakalı, hem de beklentileri ile alakalı, sadece maddi değil, en başta onursal değer verme, değerli hissetme ve yaptığı işten dolayı doğru yerde konumlandırıldığını hissetmeye ihtiyacı var. En önemli eksiklik bu günümüzde” şeklinde konuştu.



Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat ise 850 bin kişilik bir sağlık ordusu olduklarını söyleyerek, "Nietzsche'nin güzel bir sözü vardır. Güçlüler gücünü teklikten, güçsüzler gücünü birlikten alır. Sağlık çalışanları artık kendilerini daha güçsüz hissediyorlar. Bunun için birlikte olmak zorundalar. Siyaseti eleştirerek bazı şeyleri yapabiliriz ama siyasete derdimizi anlatarak daha çok şey yaparız" ifadelerini kullandı.