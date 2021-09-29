Böbrek ağrısı neden olur, nasıl geçer?

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İnsan vücudunun en önemli organlarından birisi olan böbrek fazla sıvıyı dışarı atmamıza yardımcı olur.

Vücudun sağ ve sol tarafında bulunan böbreklerdeki ağrılar insanların yaşam kalitesini düşürür. Enfeksiyon, böbrek taşları, hamilelik üşütme gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan böbrek ağrısı belirtileri arasında halsizlik, titreme, kusma, mide bulantısı gibi semptomlar görülebilir. Ancak evde yapılabilecek doğal yöntemlerle böbrek ağrısını azaltmak veya dindirmek mümkün olabilir.

Geçmeyen ve aşırı şiddetli ağrılarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

BÖBREK AĞRISI NEDENLERİ



Böbrek kanaması (hemoraji)

Böbrek damarlarında kan pıhtıları (renal ven trombozu)

Hydronephrosis (idrar birikmesi nedeniyle böbrek şişmesi)

Böbrek kanseri veya böbrek tümörü

Böbrek kistleri (genişleme veya kopma)



Böbrek enfeksiyonu (piyelonefrit)



Böbrek taşı



Polikistik böbrek hastalığı



BÖBREK AĞRISI BELİRTİLERİ



Böbrek ağrıları, kaburgaların hemen altında daha derin hissedilen keskin ağrılardır. Bu ağrılar karın ve kasık bölgesine doğru yayılmaktadır. Böbrek ağrılarının belirtileri ise şunlardır:

Yüksek ateş,



Ağrılı idrara çıkma,



İdrarda görülen kan,



Mide bulantısı ve kusma,



Baş dönmesi,



Kabızlık ya da ishal,



İsilik,



Yorgunluk ve halsizlik,



Titreme şeklinde görülmektedir.

BÖBREK AĞRISI NASIL GEÇER?



İlaç tedavisi



Böbreklerde kalıcı veya ilerleyen bir hasar olmadığı sürece ağrı kesici ilaçlar ilk başvurulacak yöntemlerden biridir. Ancak, özellikle kalıcı böbrek ağrılarında ağrı kesiciler sorunu gidermez. Ağrı ile mücadele için kortizon ilaçlar da kullanılabilir. Bu durumda doktor kontrolü ve tavsiyesi gerekir.



Cerrahi tedavi



Cerrahi tedavi, ani böbrek yetmezliklerinde, ilerleyen veya önlenemez veya böbrek hasarında uygulanır. Genellikle en son çaredir. Eğer böbrek taşı düşürülemiyorsa, litotripsi gibi ameliyatlarla alınabilir. Laparoskopik piyeloplasti ile üst idrar yolu tıkanmaları açılır.

