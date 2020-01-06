Böbrek nakli ile yeniden sevdiklerine sarılabildi!

Semra Taşdere, yaklaşık 2,5 yıl önce iştahsızlık, kusma, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nefroloji Bölümüne başvurdu. Tahliller sonucunda böbrek yetmezliği teşhisi konulan Taşdere'ye ilaç tedavisinin de yetersiz kaldığı anlaşılınca nakil kararı alındı.



41 yaşındaki ağabeyi Bülent Örs ile böbreklerinin uyumlu olduğu tespit edilen Taşdere'ye ağabeyinin böbreği nakledildi.



Semra Taşdere, nakil işlemi gerçekleştirildikten sonra hayatına kaldığı yerden devam ettiğini söyleyen, eşine ve çocuklarına tekrar sarılabildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Taşdere, "Ağabeyim hiç düşünmeden böbreğini verdi. Allah razı olsun ondan. Tekrar hayata bağladı beni" dedi.



Bülent Örs ise tereddüt etmeden kardeşine böbrek bağışında bulunduğunu ve kardeşinin tekrar sağlığına kavuşmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

HEM DONÖR HEM DE NAKİL YAPILAN HASTA SAĞLIKLI ŞEKİLDE HAYATLARINI SÜRDÜRÜYOR



Nefrolog Prof. Dr. Gülsüm Özkan ise bir hastalıkta erken tanının çok önemli olduğunu belirtti. Taşdere'nin doktora biraz geç başvurduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydetti:



"Semra bize bulantı, kusma, iştahsızlık gibi şikayetle geldi. Biz de yaptığımız tetkiklerde diyaliz konumuna geldiğini tespit ettik. Çocukluktan bu yana taş hastalığı varmış. Diyalize başladıktan bir süre sonra da nakil işlemini gerçekleştirdik. Hem ağabeyinde hem de Semra'da bir sorun yok. Sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar."



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