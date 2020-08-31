Böbrek taşının düşmanı Gilaburu (Gilaburu'nun faydaları nelerdir?)

Halk arasında geleboru, Frenk üzümü gibi isimlerle de anılan, botanik dünyasında viburnum opulus ismiyle bilinen gilaburu bitkisi, kıpkırmızı top top, salkım şeklinde bir bitki. Acımsı bir tadı olan gilaburu genel olarak suyu hazırlanarak tüketiliyor.



Yetiştirilirken bolca sulamaya ihtiyaç duyan gilaburu bitkisi, Kayseri ve çevresi başta olmak üzere neredeyse tüm İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilebiliyor.

GİLABURU'NUN FAYDALARI NELERDİR?

- Böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olmasıyla bilinen gilaburu Bu özelliğiyle böbrek taşlarına ve böbrek kumuna karşı da oldukça etkili olduğu bilinir.



- Sakinleştirici etkileri sayesinde sinir, stres gibi nedenlere bağlı uykusuzluğa iyi gelir.



- Damarlardaki yüksek basıncı azalttığından kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Regl dönemindeki şiddetli ağrıların daha az hissedilmesini sağlar.

- İdrar söktürücü etkisi olan gilaburu, vücuttan fazla suyu uzaklaştırarak ödem ve ödeme bağlı şişkinliklerin de hızla geçmesini sağlar.

- Bağırsakların sağlıklı çalışmasına destek olur ve kabızlığı önler.

- Sivilce, siyah nokta gibi sıkça yaşanan cilt problemlerinin de geçmesine yardımcı olur.

GİLABURU SUYU GÜNDE NE KADAR İÇİLMELİ?

Gilaburu suyunun her gün sabah ve akşam olmak üzere 1 bardak yemeklerden önce ya da sonra içilmesi önerilir.

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