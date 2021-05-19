Boyun düzleşmesi nedir, belirtileri nelerdir? (Boyun düzleşmesi nasıl tedavi edilir?)

Pandemi dönemiyle birlikte, özellikle de uzaktan çalışan kişilerde, boyun düzleşmesi sıkça karşılaşılan bir durum haline geldi. Bu dönemde genel hareketsizlik, bilgisayar ve oyun konsolları karşısında geçirilen süreçteki hareketsizlik boyun düzleşmesine neden olabiliyor.



İnsanların omurgaları boyunda, sırtta ve bel altında çok az da olsa eğimlidir. Boyun düzleşmesi, çeşitli sebeplerden dolayı bu eğriliğin bozulması ile ortaya çıkıyor.

Boyun düzleşmesinin en çok karşılaşılan belirtisi ise boyun ağrısı olarak belirtiliyor. Bu ağrı zaman zaman sırt ve omzun belli bölgelerine yayılırken, baş ağrısı da boyun düzleşmesinin nedenlerinden biri olabiliyor.



Boyun düzleşmesi konusunda dikkat edilmesi gerekilen konular: uyanıkken ya da uyurken uzun süre kötü bir pozisyonda kalmamak, uzun süre bilgisayara ters bir şekilde bakmamak, sürekli aynı hareketleri tekrarlamamak ve hareketsiz kalmamak.

Yaşlılıkta omurgadaki incelme ve çöküntüler de boyun düzleşmesine neden olabiliyor.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN BELİRTİLERİ



Boyun ile el ve ayak parmaklarında kas ağrıları olmak üzere sertlik, hareket kabiliyetinde azalma, baş ağrısı, koordinasyon sorunları, kas zayıflığı, omurga deformitesi yani şekil bozukluğu, felç, ile mesane ve bağırsak kontrol sorunları boyun düzleşmesi belirtileri arasındadır.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Boyun düzleşmesi fizik tedavi ve duruş alışkanlıklarının değiştirilmesiyle düzebilir.

Boyunluk ve hafif ağrı kesici ilaçlarla birlikte fizik tedavi de uygulanan yöntemler arasındadır.

Genellikle çeşitli tıbbi sebeplerden kaynaklanan ve omurilik üzerinde baskı oluşan durumlarda cerrahi müdahale yapılabilir.

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