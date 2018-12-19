Brokoli, vitamin deposu ve antioksidan olma özelliğinin yanı sıra ‘’glukosinolatlar’’ denen etkili bileşenleri de içeriyor. Bu bileşiklerden özellikle “sülforafan” ve“indol-3-karbinol”ün; kolon, prostat, rektum, mide, meme ve akciğer kanserleri vakalarında etkili olduğunun klinik çalışmalar ile ortaya konulduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Diğer faydaları ise antibiyotik özellik, kalp damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan, şeker hastalığı komplikasyonlarını önleyici etkileri bilimsel olarak tespit edilmiştir” açıklamasında bulundu.



BROKOLİ FİLİZİ VE ÖZÜTLERİ KANSERLE SAVAŞIYOR



Brokolinin aynı zamanda yüksek miktarda lif içerdiği için de bağırsaklardaki yararlı bakterileri beslediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı, “Biliyoruz ki yararlı bakterilerin sayısının artması vücudumuz için çok kıymetli. Ayrıca brokoli filizi ve brokoli özütleri verilerek yapılan deneysel çalışmalarda da kanser değerlerinde düzelmeler gözlendi” dedi.



BROKOLİ BUHARDA BİRKAÇ DAKİKA PİŞİRİLMELİ



Brokolinin faydasının görülmesi için doğru pişirmenin çok önemli olduğunu belirten Örnek, “Suyun içinde kaynatarak pişirdiğimiz brokoli tüm bu özelliklerini maalesef yitirmiş oluyor. Dolayısıyla bilimsel gözlemlere göre yapılan öneri; buharda birkaç dakikalık pişirme şekli veya çiğ tüketimidir. Çiğ şekilde elde parçalayıp 30 dakika bekledikten sonra zeytinyağı ve limon ile çok başarılı ve güçlü bir detoks hazırlanmış olur” önerisinde bulundu.



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