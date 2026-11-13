NTV

Bu gıdalar mikroplastikleri vücuttan atıyor

13.11.2026 07:00

Bu gıdalar mikroplastikleri vücuttan atıyor
iStockPhoto
NTV.com.tr - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Çinli bilim insanlarının yeni araştırmasına göre lifli gıdalar "sindirim sisteminde doğal bir süpürge gibi davranıyor, mikro plastikleri vücuttan uzaklaştırıyor."

Su, hava ve gıdalar yoluyla her gün vücudumuza aldığımız mikroplastikler artık kaçınılmaz bir küresel sağlık sorunu. Yeni bir araştırma, beslenme düzenimizle ilgili ezber bozan bir detayı ortaya çıkardı.

 

Çinli bilim insanları, lifli gıdalarla beslenmenin mikroplastiklere karşı da koruma sağladığını tespit etti.

 

MERCİMEK, NOHUT, YULAF…

 

Araştırmaya göre mercimek, nohut, yulaf ve tam tahıllar gibi lif deposu gıdalar, sadece genel sağlık için değil, plastik atıkların vücutta birikimini önlemek adına da önemli bir koruma kalkanı sunuyor.

 

Hayvanlar üzerinde çalışan Güney Çin Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları lifli gıdalarla beslenen deneklerin, mikroplastikleri yüksek oranda vücutlarından attığını saptadı. 

iStockPhoto

EMİLİMİ ÖNLÜYOR, VÜCUTTAN ATIYOR

 

Araştırmanın sonuçları hakemli Nature Communications bilim dergisinde yayınlandı.

 

Buna göre bilim insanları, besin liflerinin örgü benzeri yapısının sindirim kanalındaki plastik parçacıklara fiziksel olarak tutunduğunu, bu sayede emilimi önleyerek mikroplastiklerin vücuttan atılmasını kolaylaştırdığını belirledi.

Lifli gıdaların, mikroplastiklerin bağırsak dokusunda oluşturduğu hasarın da önüne geçtiği ifade edildi.

iStockPhoto

24 SAATTE BİLE AZALTTI

 

Deneklerin vücudundaki mikroplastik seviyesinin sadece 24 saatte dikkate değer oranda azaldığı tespit edildi.

 

Uzmanlar, laboratuvar sonuçlarının insanlar üzerindeki etkilerini kesinleştirmek için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram