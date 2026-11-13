Bu gıdalar mikroplastikleri vücuttan atıyor

Su, hava ve gıdalar yoluyla her gün vücudumuza aldığımız mikroplastikler artık kaçınılmaz bir küresel sağlık sorunu. Yeni bir araştırma, beslenme düzenimizle ilgili ezber bozan bir detayı ortaya çıkardı.

Çinli bilim insanları, lifli gıdalarla beslenmenin mikroplastiklere karşı da koruma sağladığını tespit etti.

MERCİMEK, NOHUT, YULAF…

Araştırmaya göre mercimek, nohut, yulaf ve tam tahıllar gibi lif deposu gıdalar, sadece genel sağlık için değil, plastik atıkların vücutta birikimini önlemek adına da önemli bir koruma kalkanı sunuyor.

Hayvanlar üzerinde çalışan Güney Çin Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları lifli gıdalarla beslenen deneklerin, mikroplastikleri yüksek oranda vücutlarından attığını saptadı.