Bu gıdalar mikroplastikleri vücuttan atıyor
13.11.2026 07:00
Çinli bilim insanlarının yeni araştırmasına göre lifli gıdalar "sindirim sisteminde doğal bir süpürge gibi davranıyor, mikro plastikleri vücuttan uzaklaştırıyor."
Su, hava ve gıdalar yoluyla her gün vücudumuza aldığımız mikroplastikler artık kaçınılmaz bir küresel sağlık sorunu. Yeni bir araştırma, beslenme düzenimizle ilgili ezber bozan bir detayı ortaya çıkardı.
Çinli bilim insanları, lifli gıdalarla beslenmenin mikroplastiklere karşı da koruma sağladığını tespit etti.
MERCİMEK, NOHUT, YULAF…
Araştırmaya göre mercimek, nohut, yulaf ve tam tahıllar gibi lif deposu gıdalar, sadece genel sağlık için değil, plastik atıkların vücutta birikimini önlemek adına da önemli bir koruma kalkanı sunuyor.
Hayvanlar üzerinde çalışan Güney Çin Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları lifli gıdalarla beslenen deneklerin, mikroplastikleri yüksek oranda vücutlarından attığını saptadı.
EMİLİMİ ÖNLÜYOR, VÜCUTTAN ATIYOR
Araştırmanın sonuçları hakemli Nature Communications bilim dergisinde yayınlandı.
Buna göre bilim insanları, besin liflerinin örgü benzeri yapısının sindirim kanalındaki plastik parçacıklara fiziksel olarak tutunduğunu, bu sayede emilimi önleyerek mikroplastiklerin vücuttan atılmasını kolaylaştırdığını belirledi.
Lifli gıdaların, mikroplastiklerin bağırsak dokusunda oluşturduğu hasarın da önüne geçtiği ifade edildi.
24 SAATTE BİLE AZALTTI
Deneklerin vücudundaki mikroplastik seviyesinin sadece 24 saatte dikkate değer oranda azaldığı tespit edildi.
Uzmanlar, laboratuvar sonuçlarının insanlar üzerindeki etkilerini kesinleştirmek için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.