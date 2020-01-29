Bulgaristan'da grip salgını alarmı!

Bulgaristan'da enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar hastanelerinde grip salgını nedeniyle seferberlik ilan edilirken, izole edilmiş özel odalar düzenleniyor. Hastanelerde ayrıca, planlı ameliyatlar, hamilelerin rutin kontrolleri yapılamazken, sağlık kurumları salgın nedeniyle hasta ziyaretlerine kapatıldı.



AKTİF KARBON FİLTRELİ YÜZ MASKELERİNE TALEP ARTTI



Başkent Sofya başta olmak üzere grip salgının olduğu şehirlerde yaşayanlar, sokaklar ve iş yerlerinde maske takıyor. Eczanelerde en çok aranan şey ise, hava kirliliğine ve virüslere karşı aktif karbon filtreli yüz maskeleri oldu.



“SALGININ BİR HAFTA İÇİNDE AZALMASINI BEKLİYORUZ”



Salgın hastalıklar uzmanı ve eski Ulusal Edipemioloji danışmanı Prof. Mira Kojuharova, ülkede grip salgının bu hafta doruk noktaya ulaştığını belirterek, yılın ilk haftasına oranla grip vakalarının dört kat arttığını söyledi. Kojuharova, "Bu yıl grip salgını daha fazla çocukları etkiliyor. Normalde 0 ile 4 yaş arası çocuklar en hassas iken, bu yılki grip daha çok 5- 14 yaş grubu çocukları etkiledi. Salgının bir hafta içinde azalmasını bekliyoruz" dedi.



VİDEO: GRİP SALGININDAN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT! (08.01.2019)