Burnundaki rahatsızlık nedeniyle rahat nefes alamayan ve yaşam standardı azalan Seymur Alipoladov, tedavi için Türkiye’ye geldi. Lokman Hekim Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Celil Göçer’e ulaşan Alipoladov’un önce detaylı tetkikleri yapıldı.



Burnunda kıkırdak kökenli tümör olduğu tespit edilen hasta ameliyata alındı, yaklaşık 7 saat süren ameliyat sonrası Doktor Celil Göçer, şunları söyledi:



“Azerbaycan’dan gelen hastamızın tüm tetkiklerini yaptıktan sonra burnunda kıkırdak kökenli tümör olduğunu gördük. Kapalı yöntemle 7 saat süren bir ameliyat yaptık. Bu ameliyat oldukça hassastı. Çünkü operasyon yapılan bölge göze, beyne ve şah damara çok yakındı. Güvenli bir şekilde tümörü temizlendik. Hastamız artık rahat bir şekilde nefes alabiliyor.”

Dr. Celil Göçer

Seymur Alipoladov ise 6 yaşından bu yana yaşadığı rahatsızlığın çaresini Türkiye’de bulmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Ameliyat sonrası nefes almam düzeldi. Artık hiçbir problemim yok” dedi.