Burun ameliyatının ardından dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları söyledi:



“Ameliyatın ardından, ilk önce atel adı verilen burun sırtında şekil vermek için koyduğumuz malzeme çıkarılır. Sonrasında altındaki flasterde çıkarıldığında, oldukça güzel ama henüz ödemleri olan bir görüntü ile karşılaşırız. Bu aşamada sadece, burun kemerli bir burun ise kemerin gittiği veya burun ucu düşükse burnun kalktığı görülür. Bu haliyle burun ileride olacağı görüntü için fikir verse de henüz sonuç hakkında karar vermek için çok erkendir. Çünkü oturması büyük oranda 6 haftada olur, fakat mikro düzeyde ödemlerin tamamen bitme süreci 6 ay- 1 yıla kadar devam eder. Ameliyattan sonra 3-4 ay boyunca burun, olası bir darbeye karşı korunmalıdır. Ayrıca bu dönemde, gözlük takmak gibi mikrotravmalardan da sakınılmalıdır. Mecburen numaralı gözlük takması gereken kişilere, lens ya da bu amaçlı buruna temas etmeyen özel yapım gözlükler önerilir. Ameliyat sonrasında dikkat edilecek noktalar ise şöyle:



1-Ameliyattan çıktıktan, 4 saat sonra su içilebilir. Geçen süre içinde, dudaklar su ile ıslatılabilir. Daha erken su içilirse, bağırsak hareketleri normale dönmediğinden kusma olabilir.



2-Burundan pembe renkli bir sızıntı olabilir. Bu sızıntı genellikle kanama olmayıp, vücudun kendisini temizleme çabasıdır, burun sekresyonlarıyla birleşince kırmızımsı kanama rengi gibi algılanabilir ama miktarı azdır. Çok nadiren de olsa, bol kırmızı renkte taze kan olarak devam ederse, doktorunuza bilgi verilmelidir.



3-Ameliyat sonrasında, doktorun verdiği ilaçları zaman aşımı yapmadan kullanın. Reçete dışında, aspirin gibi ilaçları kullanmayın. Doktorunuz belirttiği tarihlerde, kontrolünüze gidin.



4-Genellikle ameliyat sonrasında, 4-7 gün arasından burun içinde silikon bulundurmak isteriz. Bu malzemeler, ortasında hava almaya müsait kanalları ve varlığını hissetmeyeceğiniz malzemelerdir. Fakat yine de bu dönemde silikonların hava kanalları kabuklar ile daralıp, boğazınızda kuruluk hissi yapabilirler. Bu aşamada lokal ağrı kesicili sprey ve boğaz pastilleri kullanabilirsiniz ya da karbonatlı tuzlu su ile boğaz gargaraları yapabilirsiniz. Ayrıca hafif yanma ve boğaz ağrısı oluştuğunda bol sıvı alabilirsiniz.



5-Burnunuzdaki silikonlar alınıncaya kadar yoğun aktiviteden kaçınmalısınız. Çünkü ödem ve morlukları arttıracaktır. Yattığınızda başınızı kalp seviyesinin üzerinde olacak şekilde, yüksek bir yastığa koyunuz. Yorucu faaliyetlerden ve özellikle 2-3 hafta aşırı egzersizden sakınmaya çalışın.



6-Burun ucu dikişlerin bakımını, günde 4-5 kez oksijenli suya batırılmış ucu pamuklu kulak çubuklarıyla öneriyorum. Oksijenli su ardından, antibiyotikli kremi burun delikleri ve önündeki deri bölgesine sürünüz. Burnun içinin yumuşaması için doktorun verdiği deniz suyu spreyler kullanınız.



7-Ameliyat sonrası 3-6 hafta gibi bir sürede güneşten sakının. Bu dönemlerde dışarıda iseniz, burun ve gözlerinizi gölgeleyecek şekilde bir şapkayı mutlaka kullanın. Ameliyatınızda kullanılan atelin özelliğine göre ertesi gün ılık duş alabilirsiniz. Fakat çok sıcak veya buharlı banyodan sakının. Ameliyat sonrasında ilk 2 gün ağız gargara solüsyonları ile ağız hijyeninizi sağlamanızı öneririz. 3.günden sonra, yumuşak diş fırçası ile normal fırçalamaya başlayabilirsiniz. Burun sümkürmeyi yaklaşık 2-3 hafta ertelemeye çalışın, aksi halde burun kanaması da oluşabilir.



8-Spor yapanlar, ameliyat sonrasında 3.haftada fitness tarzı egzersizlere başlayabilir. 6.haftadan sonra ise daha dirençli ve yüksek ağırlıklarla normal çalışma programınıza dönebilirsiniz.



Fotoğraf: Getty Images Turkey

