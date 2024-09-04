Burun estetiği ameliyatında Heval Pekgöz'ün ölümü: Kızlarını kaybeden aile suç duyurusunda bulundu

İstanbul'da üniversite öğretimini sürdüren Heval Pekgöz'ün (19) kalbi, hem burun etini aldırmak hem de estetik yaptırmak için gittiği özel bir hastanede anestezi sonrası durdu. Pekgöz, 20 gün süren yaşam savaşını kaybederken, genç kızın ailesi hastane ve sorumlu doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Haber: Deniz TÜYSÜZ

Burun estetiği ameliyatında Heval Pekgöz'ün ölümü: Kızlarını kaybeden aile suç duyurusunda bulundu

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Pekgöz, hem burun etini aldırmak hem de operasyon yaptırmak amacıyla Maltepe'de özel bir hastaneye gitti.

Narkoz aşamasında her şey kötüye giderken, genç kız kalp krizi geçirdi. 

20 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Pekgöz, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Genç kızın ailesi, kızlarının ölümünde ihmaller zinciri olduğunu iddia etti. 

ANESTEZİ SONRASI KALBİ DURDU

Anestezi sonrasında kızlarının kalbinin durduğu ancak kendilerine durumunun çok iyi olduğunu söylendiğini ifade eden baba Ferhat Pekgöz, önce tedbir olarak Kurtköy'deki bir hastaneye götürüldüklerini, daha sonra ise 112 kaydı açılmadığı için tekrar başka bir şubeye yönlendirildiklerini anlattı.

AYNI GÜNDE 3 HASTANE DEĞİŞTİRDİ

Baba Pekgöz, aynı gün içinde 3 hastane değiştirmek zorunda kaldıklarını, ihmal yüzünden kızlarının hayatını kaybettiğini söyledi.

"SEDYEDEYKEN GÖZLERİ AÇIKTI"

Anne Özlem Pekgöz de kızını yoğun bakımda görmek istediğini ancak izin verilmediğini, gözlerinin sedyedeyken açık olduğunu ve entübe olmadığını anlattı. 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

30 Ağustos'ta kızlarını kaybeden Pekgöz ailesi, hastane ve sorumlu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öne Çıkan Video

Kirada tavan zam pratikte işlemiyor mu?

SAĞLIK HABERLERİ

Kan hastalıklarında yeni umut: Laboratuvarda üretilen kök hücre farelere enjekte edildi

Kan hastalıklarında yeni umut: Laboratuvarda üretilen kök hücre farelere enjekte edildi

Bebeklerde topuk kanı taraması: 5 binden fazla tanı konuldu

Bebeklerde topuk kanı taraması: 5 binden fazla tanı konuldu

Elektronik sigaradaki büyük tehlike: Ölüme kadar götürüyor

Elektronik sigaradaki büyük tehlike: Ölüme kadar götürüyor

İspanya'nın Sevilya kentinde Batı Nil virüsü: Son 1 ayda 5 kişi öldü

İspanya'nın Sevilya kentinde Batı Nil virüsü: Son 1 ayda 5 kişi öldü

Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı:  Türkiye dahil 7 ülkede denemeler  başladı

Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı:  Türkiye dahil 7 ülkede denemeler  başladı

BM açıkladı: M çiçeği virüsü, 20 yaş altında en çok hangi ülkede görüldü?

BM açıkladı: M çiçeği virüsü, 20 yaş altında en çok hangi ülkede görüldü?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...