Burun estetiği Heval Pekgöz'ün ölümü: Kızlarını kaybeden aile suç duyurusunda bulundu

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Pekgöz, hem burun etini aldırmak hem de estetik operasyon yaptırmak amacıyla Maltepe'de özel bir hastaneye gitti.

Narkoz aşamasında her şey kötüye giderken, genç kız kalp krizi geçirdi.

20 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Pekgöz, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Genç kızın ailesi, kızlarının ölümünde ihmaller zinciri olduğunu iddia etti.

ANESTEZİ SONRASI KALBİ DURDU

Anestezi sonrasında kızlarının kalbinin durduğu ancak kendilerine durumunun çok iyi olduğunu söylendiğini ifade eden baba Ferhat Pekgöz, önce tedbir olarak Kurtköy'deki bir hastaneye götürüldüklerini, daha sonra ise 112 kaydı açılmadığı için tekrar başka bir şubeye yönlendirildiklerini anlattı.



AYNI GÜNDE 3 HASTANE DEĞİŞTİRDİ

Baba Pekgöz, aynı gün içinde 3 hastane değiştirmek zorunda kaldıklarını, ihmal yüzünden kızlarının hayatını kaybettiğini söyledi.

"SEDYEDEYKEN GÖZLERİ AÇIKTI"

Anne Özlem Pekgöz de kızını yoğun bakımda görmek istediğini ancak izin verilmediğini, gözlerinin sedyedeyken açık olduğunu ve entübe olmadığını anlattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

30 Ağustos'ta kızlarını kaybeden Pekgöz ailesi, hastane ve sorumlu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.