Halk arasında büyük memenin daha estetik olduğu yönünde bir algı bulunduğunu ama aşırı büyük memenin de sorun teşkil edebildiğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Dürdane Keskin, o sorunlar hakkında şunları söyledi:



“Göğüs ağırlığı direkt sırt ve boyun omurgaları tarafından taşınmaktadır. Sırt ve boyun omurlarına devamlı yük binmesi, omurgada şekil bozukluğuna hatta kamburluğa sebep olabilir. İleri dönemde bu kadınlarda boyun fıtığına bağlı 4. ve 5. parmaklarda uyuşma görülebilir. Bu hastalar sırt, boyun ağrısı nedeniyle fizik tedavi alırlar. Mevcut sebep düzeltilmedikçe ağrının tedavisi mümkün olmayabilir. Büyük memeler omuzlarda çökmeye sebep olur. Erken dönemde yapılan meme küçültme ameliyatı omurga sağlığını korur.



“KADINI OLDUĞUNDAN DAHA KİLOLU GÖSTERİR”



Yine göğüs altında mantar ve pişik gelişimi sık görülebilir. Temizlik ve hijyen açısından zordur. Büyük memeler, ağırlık nedeniyle sarkmaya meyillidir.Yanlardan taşan, koltuk altına kadar uzanan meme yapısı kol hareketlerini zorlaştırır. Aynı zamanda kadını olduğundan daha kilolu gösterir. Daha büyük beden giymek zorunda kalırlar. Spor faaliyetlerine katılmakta güçlük çekerler. Tüm bunlar kadının öz güvenini ve sosyal hayatını etkiler. Meme boyutunu küçültmek sadece ameliyat ile mümkündür. Meme küçültme ameliyatı estetik ameliyat gibi düşünülse de çoğu kadında gerekliliktir.”

Op. Dr. Dürdane Keskin

“MEME KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİNE KATKI SAĞLAR”



Kadınlarda en sık görülen kanserin meme kanseri olduğunu vurgulayan Dr. Keskin, “Meme küçültme ameliyatı meme kanserine neden olmaz. Ameliyat öncesi gerek duyulan hastalarda meme ultrasonu veya mamografi çekilmesi sayesinde meme dokusu değerlendirilir. Ameliyat öncesi memede kitle varsa aynı anda çıkartılması mümkündür. Meme küçültme sonrası çıkan doku patolojik olarak incelenir. Çalışmalarda meme küçültme ameliyatlarının, meme kanserinin erken teşhisine katkı sağladığı ve ameliyat sonrası meme dokusunda azalmaya bağlı olarak kanser görülme ihtimalinin de azaldığı gösterilmiştir” dedi.



“ÖZGÜVENDE ARTIŞA NEDEN OLUR”



Meme küçültme ameliyatında amacın, vücut ile uyumlu boyut ve şekil elde etmek olduğunu aktaran Plastik Cerrah, “Bu; hastanın boyu, omuz genişliği ve göğüs kafesi çapı ile orantılıdır. Ne kadar küçültülebileceği, hastanın göğüs yapısı ve isteğiyle planlanır. İleride gebe kalmayı planlayan hastalarda emzirme fonksiyonunu korumak için minimal küçültme tercih edilir. Aşırı büyük olmayan memelerde ameliyat gebelik ve emzirme sonrasına ertelenebilir. Fakat aşırı büyük memelerde genç yaşta omurga kalıcı olarak etkilenebileceği için erken dönem yapılması tavsiye edilir” bilgisini verdi.



Ameliyat sonrası hastalarda en sık gözlemlenen duygunun özgüvende artış olduğunu dile getiren Dürdane Keskin, “Hastalar erken dönemde bile kıyafet tercihinde daha rahat olurlar. Erken dönemde ameliyat edildiği takdirde duruş bozukluğu ve omuzlardaki çökme düzelir. Bu sebepten omurga sağlığını korumak için erken dönemde müdahale önemlidir” dedi.



VİDEO: ERKEN YATIP ERKEN KALKMAK MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR