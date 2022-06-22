Çalışma: Cömert olmak, demans ve Alzheimer’ın erken bir işareti

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, para dağıtma konusunda cömert olan yaşlı insanların Alzheimer'a yakalanma riskinin daha yüksek olduğu açıklandı.



Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları, tanımadıkları bir kişiye para vermeye daha istekli olan yaşlıların bilişsel sınavlarda daha kötü performans sergilediklerini ve Alzheimer için daha fazla risk altında olduklarını tespit etti.



Araştırmada, genel olarak övülen cömertliğin ciddi bir tıbbi durumla ilişkilendirildiği ve bu durumun bazı bakıcılar için bir uyarı işlevi görebileceği bildirildi.



Çalışmanın raporunda, yaşlı insanların, zihinsel güçlerinin azalması nedeniyle dolandırıcılıklara ve onlardan para koparmaya yönelik planlara karşı daha savunmasız oldukları belirtildi.



Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde araştırmayı yöneten nöropsikoloji profesörü Dr. Duke Han yaptığı açıklamada, “Parayı yönetmede sorun yaşamanın demans ve Alzheimer hastalığının erken belirtilerinden biri olduğu düşünülüyor ve bu araştırma da bu görüşü destekliyor” diye konuştu.



Araştırma ekibi tarafından Alzheimer Hastalığı Dergisi'nde yayımlanan çalışma için 70 yaş civarında 67 yaşlı yetişkin incelendi.



Her katılımcı, laboratuvar ortamında daha önce hiç tanışmadıkları başka bir kişiyle eşleştirilirken, herbirine on dolar verildi.



Katılımcılara ayrıca mevcut bilişsel durumlarını ve potansiyel Alzheimer geliştirme risklerini değerlendirmek için nörolojik testler verilirken, daha önce hiç tanışmadıkları bir kişiye daha fazla para vermeye istekli olanların genellikle daha kötü bir bilişsel durumda oldukları ve Alzheimer geliştirme risklerinin daha yüksek olduğu tespit edildi.



Araştırmacılar, çalışmanın raporunda, "Bu çalışmanın bulguları, Alzheimer hastalığına duyarlı olduğu bilinen ölçümlerde yaşlı yetişkinlerde finansal kontrol ile bilişsel işlevsellik arasında olumsuz bir ilişkiye işaret ediyor" diye yazdı.



Araştırma ile ilgili konuşan İsrail Bar-Ilan Üniversitesi'nden baş araştırmacı Dr. Gali Weissberger, “Bildiğimiz kadarıyla, bu, katılımcıların gerçek parayı verme veya tutma konusunda kararlar almak zorunda olduğu bir senaryo anlamına gelen davranışsal bir ekonomi paradigması kullanarak ilişkiyi araştıran ilk çalışmadır” şeklinde konuştu.