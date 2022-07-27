Çalışma: Uzun yaşam için önerilen miktarlardan daha fazla egzersiz yapın

American Heart Association dergisi Circulation'da yayımlanan yeni bir çalışmada uzun yaşam için Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği miktarlardan daha fazla egzersiz yapılmasının gerektiği açıklandı.



Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinler haftada 150 ila 300 dakika orta derecede fiziksel aktivite veya 75 ila 150 dakika şiddetli fiziksel aktivite yapılmasını tavsiye ediyor.



Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları 116 binden fazla yetişkini analiz ederken, DSÖ’nün tavsiyesinin üzerinde egzersiz yapanların, yapmayanlara kıyasla daha uzun yaşadığı tespit etti.



Çalışmada incelenen kişiler, 30 yıl boyunca sürdürdükleri çalışmada kişilerin boş zamanlarında ne yaptıkları, egzersiz zamanları ve yoğunlukları ile ölüm oranları arasındaki ilişkiyi sınıflandırdı.



Orta düzeyde egzersiz örnekleri arasında çok hızlı yürüyüş, çim biçme veya tenis oynama yer alırken, şiddetli egzersiz ise doğa yürüyüşü, koşu veya futbol oynama gibi aktiviteleri içeriyor.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Harvard T.H. beslenme bölümünde Chan Halk Sağlığı Okulu Araştırma görevlisi Dong Hoon Lee, erken ölümdeki en büyük azalmanın, haftada 150 ila 300 dakika şiddetli fiziksel aktivite veya 300 ila 600 dakika orta derecede fiziksel aktivite veya ikisinin eşdeğer bir karışımı olduğunu bildiren kişilerde görüldüğünü söyledi.



Dong Hoon Lee, "Çalışmada, boş zamanlarında önerilen minimum düzeyde orta ve şiddetli fiziksel aktivite bildiren bireyler arasında zararlı bir ilişki bulmadığımızı da belirtmek önemlidir" dedi.



Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'na göre, orta düzeyde egzersiz örnekleri arasında çok hızlı yürüyüş, çim biçme veya tenis oynama yer alırken, şiddetli egzersiz ise doğa yürüyüşü, koşu veya futbol oynama gibi aktiviteleri içerir.



Lee, çalışma sonuçlarının DSÖ'nün mevcut fiziksel aktivite kılavuzlarını desteklediğini, ancak daha uzun bir yaşam sürmede daha fazla fayda görmek için daha yüksek seviyelerin zorlanması gerektiğini sözlerine ekledi.