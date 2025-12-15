Cam pipetlerde gözle görünmeyen tehlike
15.12.2025 13:09
AA
Cam pipetler tehlike saçıyor. Uzmanlar, cam pipetlerin dişe teması, darbe ve sıcak soğuk farkları nedeniyle kırılma riski taşıdığını, kırılmaları halinde ise ağız ve sindirim sisteminde yaralanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.
Cam pipetler başta olmak üzere cam ürünler tehlike saçıyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Kliniği'nde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Tezel, oluşan kırıkların her zaman gözle fark edilebilecek düzeyde olmadığını, bazı durumlarda mikro çatlakların oluşabildiğini ifade etti.
Kırılma riskinin, cam materyalin üretim aşamasında kullanılan maddelere göre değişebildiğine dikkati çeken Tezel, küçük çocukların plastik pipetlerden kalma çiğneme alışkanlığı olduğuna dikkat çekerek, bu hareketin cam pipetleri kırabileceğine dikkat çekti.
"Camın kendi doğası nedeniyle ani sıcak ve soğuk değişimde örneğin, bulaşık makinesinde yıkadığımızda çok sıcak bir ortamdan alıp bir anda soğuk bir materyale koyduğumuzda çatlama riski oldukça yüksektir." diyen Tezel, cam ürünün ağızla teması halinde dişlerin sert yapısıyla mevcut kırıkların belirginleşebileceğine işaret etti.
Uzmanlar, cam pipetlerdeki en büyük tehlikenin gözle görünmeyen cam kırıklar olduğuna işaret etti.
"EN KÖTÜ SENARYO YUTULMASI"
Tezel şöyle devam etti:
"- Kırığın ağız içindeki en büyük problemi, yumuşak doku dediğimiz damağımız, dilimiz ve arka bölgeler, yaralanmaya çok müsait bölgelerdir. Dolayısıyla en ufak kırıkta bile cam, jilet gibi bir keskinliğe sebep olduğu için yumuşak dokulara zarar verir.
- En kötü senaryomuz da kırılan cam parçasının yutulmasıdır. Yutmayla beraber cam parçası önce yemek borusuna, eğer saplanmazsa mideye iner, mideden de geçip bağırsaklara kadar ilerleyebilir."
CAM PİPET YUTULURSA NE YAPILMALI?
Tezel, kırılan camın yutulması halinde yapılması gerekenler konusunda şu bilgileri paylaştı:
"- Bu durumda kişinin en kısa zamanda acil servise ulaştırılması gerekiyor. Camı kendisinin çıkartmaya çalışmaması, kusmaya çalışmaması gerekir.
- Eğer yutulmuşsa mide içeriğinden veya yemek borusundan geriye çıkartmaya çalışmak da o camın hareketiyle beraber dokulara zarar verecektir. Cam materyaller, kırık şüphesi, şekil bozukluğu, çatlağa benzer görüntüsü olması durumunda hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
- Genel olarak pipet kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Bardaktan içmek her zaman en güzeli."