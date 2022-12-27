Çapa'da online muayene dönemi

İstanbul Tıp Fakültesi uzaktan muayeneye başladı.



Randevu bulamayanlar, başka şehirde yaşayanlar ya da İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin görüşüne başvurmak isteyenler online olarak doktorlarla görüşebilecek.



İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hizmete ilişkin şunları söyledi:



''Şu anda arzın çoğalmasına rağmen talebin de çok olmasıyla hastanelerde inanılmaz bir yoğunluk, randevu bulamama şeklinde vatandaşlarımızdan gelen olumsuz düşünceler vardı. Bu gerçekten hastanelere başvuruyla yönetilebilecek bir durum olmaktan çıkma noktasındaydı.

''PROTOKOL İMZALADIK''

İstanbul Tıp Fakültesi olarak da biz bu alana yönelerek bu alanda hekimlerimizle hastalarımızı dijital platformlarda yani online olarak buluşturmak ve orada görüştürmek suretiyle hastaneye gelmeden, daha öncesinde görüşme yapmak suretiyle hastalarımızın sağlık sorunlarını çözmeye yöneldik. Bir sözleşme, protokol imzaladık.''

Online görüşme için randevu İstanbul Tıp Fakültesi'nin internet sitesi üzerinden alınabilecek.



''İKİNCİ GÖRÜŞ ALMAK İSTEYEN HASTALAR HOCALARIMIZA ULAŞACAK''



Tükek, ''Hangi bölüme gitmek istediğinizi öncelikle belirliyorsunuz. Daha sonra o konuyla ilgili size verilen listedeki hekimleri görüyorsunuz hangi hekimden randevu almak istiyorsanız o hekime tıklıyorsunuz. O hekimle belirli bir saat için randevulaşarak internet üzerinden online olarak evinizden görüşebiliyorsunuz. Bu sayede ikinci görüş almak isteyen vatandaşlarımız, hastalarımız İstanbul Tıp Fakültesi'nin deneyimli hocalarına bu sayede ulaşmış olacak'' dedi.



Sağlık Bakanlığı, ''Uzaktan Hizmetlerin Sunumu Hakkında Yönetmelik''i şubat ayında yayımlamıştı.