Çocukluk döneminde en sık rastlanan cerebral palsy, fiziksel engeline toplumun dikkatini çekebilmek için düzenlenen yürüyüşe katılan Cerebral Palsy’li çocuk ve ailelerinin yoğun katılımından dolayı mutlu olduğunu belirten Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, “Vakıf olarak, Cerebral Palsy engeli hakkında farkındalığı artırmak için birçok proje yürütüyoruz. Bununla birlikte Cerebral Palsy’li çocuk ve ailelerine destek olabilmek, hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’de her 8 saatte bir cerebral palsyli bir bebek doğuyor, bu çok önemli bir rakam. Ancak toplumda cerebralp Palsy maalesef çok az biliniyor. Düzenlediğimiz etkinliklerle topluma cerebral palsyi anlatmaya çalışıyoruz” dedi.



ÜLKEMİZDE HER 1000 BEBEKTEN 4’Ü CEREBRAL PALSYLİ DOĞUYOR



Cerebral palsyli çocukların ve ailelerinin hayatları boyunca ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine cevap vermek amacı ile kurulan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye, eğitici, geliştirici, koruyucu, teşhis ve tedavi edici çeşitli destek hizmetleri sunuyor.





Dünyada 17 milyon kişide görülen cerebral palsy, duruşu ve hareketleri etkileyen, doğum öncesi, esnası ve sonrasında beynin hasar görmesi sonucunda oluşan fiziksel engellilik durumu. Hareketleri etkileyen, kalıcı bir sorun olan cerebral palsy bebeğin 3 yaşına gelene kadarki gelişimi esnasında oluşabiliyor. Türkiye’de her 8 saatte bir cerebral palsyli bebek dünyaya geliyor.



Hareket bozukluğu ile birlikte görme, işitme, algılama sorunları ve epilepsi gibi farklı durumların da eşlik edebildiği cerebral palsyli bireylerde yapılan araştırmalara göre 4 çocuktan 1’i konuşamıyor, 3 çocuktan 1’i yürüyemiyor, 2 çocuktan 1’i zihinsel engelli, 4 çocuktan 1’inin epilepsisi olduğu gözlemleniyor.