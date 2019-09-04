Yedi ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen projeye destek veren katılımcılar, 1 Ekim'e kadar günde 10 bin adım atarak hem kendi sağlıkları için hareket etmiş olacak hem de cerebral palsyli çocuklar için 31 Ekim'e kadar bağış toplayacaklar.



Proje kapsamında 5 yılda 2 buçuk milyon liranın üzerinde bağış toplandı ve bin 233 cerebral palsyli çocuk ile ailesine ulaşıldı. Bu yıl hedef 1.5 milyon lira toplamak.