Yedi ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen projeye destek veren katılımcılar, 1 Ekim'e kadar günde 10 bin adım atarak hem kendi sağlıkları için hareket etmiş olacak hem de cerebral palsyli çocuklar için 31 Ekim'e kadar bağış toplayacaklar.
Proje kapsamında 5 yılda 2 buçuk milyon liranın üzerinde bağış toplandı ve bin 233 cerebral palsyli çocuk ile ailesine ulaşıldı. Bu yıl hedef 1.5 milyon lira toplamak.
Cerebral palsyli çocuklara yardım için yürüyecekler
NTV HaberSağlık
Türkiye'de her yıl 6 binden fazla çocuk cerebral palsy tanısı alıyor. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın başlattığı sosyal sorumluluk projesi "steptembet" ile adımlar cerebral palsyli çocuklar için atılıyor. Projeye katılanlar her gün 10 bin adım atacak ve bağış toplayacak. Bağışlar çocukların rehabilitasyon ve bireysel eğitimi için kullanılacak.
Yedi ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen projeye destek veren katılımcılar, 1 Ekim'e kadar günde 10 bin adım atarak hem kendi sağlıkları için hareket etmiş olacak hem de cerebral palsyli çocuklar için 31 Ekim'e kadar bağış toplayacaklar.