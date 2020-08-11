Çerofobi nedir? Mutlu olma korkusunun belirtileri nelerdir?

Çerofobi, bir kişinin mutlu olmaktan çekinmesi ve korkması anlamına gelir. Yunanca bir kelime olan 'chero' sevinmek anlamına geliyor. Etrafınızda 'çok gülen, çok ağlarmış' inanışına sahip kişiler varsa, çerofobileri olabilir.

Çerofobi yaşayan kişiler genellikle çoğu kişinin eğlenceli, mutlu diye nitelediğin etkinlere katılmakan çekinir. Çünkü çerofobisi olan kişiler tam olarak böyle hissediyor. Bu durum, şimdilik geniş çapta araştırılmayan bir fobi. Ancak, bu fobiyi ve olası tedavilerini tartışan bazı ruh ve sinir hastalıkları uzmanları var.

ÇEROFOBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı uzmanlar çerofobinin, bir çeşit anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırıyor. Kaygı bozukluğu olarak da bilinen anksiyete geçiren insanlar genellikle mantıksız derecede yüksek korku ve tedirginlik hisseder. Çerofobi de ise aynı tedirginlik durumu mutlu olmakla ilgilidir.

Bir insanını çerofobisi olması demek, sürekli mutsuz olduğu anlamına gelmiyor. Ancak kişi sürekli kendisine mutluluk ve neşe getirebilecek faaliyetlerden kaçınıyor.

Çerofobini en belirgin belirtileri:

-Parti, konser veya benzeri bir etkinlik gibi neşeli bir sosyal toplantıya gitme düşüncesinde endişe yaşamak



-Kötü bir şeyin geleceği korkusuyla olumlu yaşam değişikliklerine yol açabilecek fırsatları reddetmek

-'Çok eğlenceli olacak' denilen aktivitelere katılmayı reddetmek

Çerofobi yaşayan bir kişi genellikle düşüncelerini şöyle açıklanır:



- 'Mutlu olduğum zaman başıma kötü bir şey gelebilir'

- 'Mutlu olmak beni daha kötü bir insan yapabilir'

- 'Mutlu olmaya çalışmak zaman kaybıdır'

Journal of Cross-Cultural Psychology'de yayınlan bir makalede, uzmanlar bir Mutluluk Korkusu Ölçeği oluşturdular. Mutluluk korkusunu 14 kültürde karşılaştırmak için oluşturulan ölçek, bir kişinin veya doktorunun çerofobi semptomları olup olmadığını değerlendirmesine de yardımcı olabilir. Ölçekteki bazı ifadeler şöyle:

-Çok neşeli olmamayı tercih ederim, çünkü neşenin ardından genellikle üzüntü gelir.

-Büyük yıkımların ardından genellikle şansımız artar.

-Çok mutlu omlanın kötü sonuçları vardır.

Bu ifadeleri 1 ile 7 arasında değerlendirerek mutluluk korkunuz olup olmadığıyla ilgili fikir edinebilirsiniz.

ÇEROFOBİ NEDEN OLUR?

Çerofobi, kişinin hayatı iyi gidiyorsa, kötü bir olayın olacağı inancından kaynaklanabilir. Bu durum genellikle, bir kişinin geçmişte fiziksel veya duygusal travmatik bir olay yaşamış olmasından dolayı ortaya çıkar.

İçine kapanık birinin çerofobi yaşama olasılığı daha yüksektir. İçine kapanık, kişiler genellikle düşünceli ve çekingen olarak görülürler. Grup ortamlarında, gürültülü yerlerde ve çok sayıda insanın olduğu yerlerde kendilerini korkmuş veya rahatsız hissedebilirler.



Mükemmeliyetçiler, çerofobi ile ilişkilendirilebilecek başka bir kişilik tipidir. Mükemmeliyetçi olanlar, mutluluğun sadece tembel veya verimsiz insanların bir özelliği olduğunu hissedebilirler. Sonuç olarak, bu faaliyetler verimsiz olarak görüldüğü için kendilerine mutluluk getirebilecek faaliyetlerden kaçınabilirler.

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