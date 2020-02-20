Cerrahlık yetenekleri çocukluk hobilerinden etkileniyor (Araştırma)

Amerika ve İngiltere'deki tıp fakültelerinin öğretim üyeleri tarafından öğrenci ve asistanların el becerilerinin azaldığı iddiasının nedeni araştırıldı. Medimagazin’den Dr. Tuğba Gamsız’ın aktardığına göre, bu durumun nedeni ilk ve ortaokullarda ev ekonomisi, resim, müzik gibi uygulamalı derslerin ağırlığının azaltılması ile ilişkilendirildi.



Diğer bir görüş ise ahşap işi, iğne işi gibi ince motor yetenekleri geliştirecek uğraşlar yerine çocukların artık daha çok ekran başında zaman harcanması.



Tıp fakültelerinde el beceri yoksunluğu gitgide büyüyen bir sorun olmaya başlarken, bunun boyutu ve kalıcı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.



Imperial Collage London'da cerrahi profesörü olan Dr. Roger Kneebone'a göre el becerisi 24,25 veya 26 yaşlarında iken 4,5 veya 6 yaşlarına göre daha zor gelişiyor.



Phoenix'teki Barrow Nöroloji Ensititüsü başkanı Dr. Robert Spetzler ise bu durumu, örneğin, kayak yapmanın çocukken yetişkinliğe kıyasla ne kadar kolay öğrenildiği ile açıkladı. Dr. Spetzler, kendisinin ise 40 senedir başarılı bir beyin cerrahı olmasını çocukken piyano çalmasına bağladı.



CERRAHİ İŞLEMLERDE VAKA SAYISI ARTTIKÇA KOMPLİKASYON ORANI DÜŞÜYOR



Aslında, literatür cerrahların deneyimi ile tedavi başarısı arasındaki korelasyonu gösteren çalışmalar ile dolu. Cerrahın yaptığı prosedür sayısı arttıkça hastane yatışları kısalıyor, komplikasyon sıklığı düşüyor.



2003 yılında başlanan haftada maksimum 80 saat çalışma düzenlemesi ile birlikte cerrahi asistanlarının ameliyatlara katılma ve yeteneklerini geliştirme şansları kısıtlanmış oldu. Bu şekilde bir asistanIN yaklaşık bir eğitim yılı deneyim kaybettiği belirlendi.



OKULLARDA ÜÇ BOYUTLU DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRECEK AKTİVİTELER ARTIRILMALI



Chicago'daki Illinois Tıp Fakültesi'nde organ nakli cerrahisi yapan Dr. Maria Siemionow ise saatlerini dergilerdeki yazı ve resimleri kesip uhu ile yapıştırarak kolaj çalışması ile harcadığını anlattı. Bu tür yaratıcı çalışmaların el becerisinin yanı sıra üç boyutlu düşünmeyi, planlama yapmayı ve sabretmeyi öğrettiğini ifade etti.



Dr. Siemionov, okullarda yaratıcılığı ve üç boyutlu düşünmeyi geliştirmeye yönelik aktivitelerin artırılması gerektiğine dikkat çekti.



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