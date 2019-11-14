Cerrahpaşa dermatoloji artık “güzelleşmek” isteyenlerin de hizmetinde (Cerrahpaşa Kozmetoloji Ünitesi açıldı)

Estetik dermatoloji işlemlerinin yapılacağı kozmetoloji ünitesi, İÜ Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı bünyesinde hizmet vermeye başladı.



Dermatoloji kliniğinde sadece cilt hastalıkları sorunları yaşayan hastalara değil, kozmetik işlem yaptırmak isteyenlere de hizmet verileceğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, ünitenin hastaların talebi üzerine açıldığını söyledi:



“Kozmetik de bir ihtiyaç. Hastalarımızdan kozmetik işlemlere talep de çok fazla. Zaten Cerrahpaşa adını duyunca daha güvenle yaklaşıyorlar. Hastalar, botoks, dolgu, lazer gibi çok sayıda kozmetik ve estetik müdahale gerektiren işlemlerde hastanemizi tercih ediyor. Biz de bu hastalara klasik dermatolojinin yoğunluğu içinde değil de ayrı bir yerde bakma, dolayısıyla ayrı bir klinik açma gereğini duyduk.”



“DAHA GÜVENLİ VE DAHA EKONOMİK OLACAK”



Yüz gençleştirme, saç tedavileri, zayıflama yöntemleri, botoks, lipoliz, selülit mezoterapileri, peelingler, yani kozmetik amaçla yaptırılan tüm dermatolojik işlemlerin yeni klinikte yapılacağını belirten Başhekim Doktor Zekayi Kutlubay’a göre, SGK geri ödeme kapsamında olmayan bu tür uygulamalar Cerrahpaşa Kozmetoloji Ünitesinde hem daha güvenli hem de daha ekonomik olacak:



“Hastalarımız daha güvenli ellerde bu işlemleri yaptırabilecekler. Burada tamamen dermatoloji uzmanları tarafından yapılacak işlemler güvenin yanında hastanın psikolojik tatmini açısından da fark yaratmayı hedefliyor. Ayrıca dışarıdaki fiyatlarından yaklaşık yüzde 30 daha ucuz olacak.



Cerrahpaşa Kozmetoloji Ünitesine telefonla randevu alarak gidilebilecek.



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