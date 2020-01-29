Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ameliyathanesi yenilendi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi göz kliniğinin bir ekol olduğunu söyleyen İÜ Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yenilenme sürecinde olduğunu hatırlattı.



Fakültenin yenilenme sürecinde hasta hizmetlerinin ve eğitimin eksiksiz sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Göz Ana Bilim dalımız Türkiye’de öncü olduğu gibi birçok uluslararası eğitimin gerçekleştirildiği bir eğitim kompleksi pozisyonunda. Kliniğimiz, sadece Türkiye’de değil uluslararası ölçekte göz doktorları yetiştiren bir Ana Bilim Dalı. Biz istiyoruz ki yeni binalar yapılana kadar verdiğimiz hizmet en üst düzeyde olsun. Yapım süresinde de en iyi hizmeti vermek için gayret ediyoruz" dedi.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan da Türkiye’nin en köklü ve gelişmiş kliniklerinden olan Cerrahpaşa Göz Anabilim Dalının, yetiştirdiği sayısız güzide oftalmologla Türk ve dünya oftalmolojisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. "Her zaman gurur ve övünç kaynağımız olmuştur" dedi.



"AMELİYATHANEMİZİ DE STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRDİK"



Kurulduğu 1990'dan bu yana göz bankasında üst düzey kornea nakilleri gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Arslan, şöyle konuştu:



"Bütün kök hücre nakilleri, özellikle yanıklarda ve doğumsal anomalilerde ortaya çıkan kök hücre eksiklikleri burada yapılabilmektedir. Aynı zamanda endotel nakli, lamellar cerrahi dediğimiz çok zor, birçok yerde yapılmayan teknikler burada sürekli uygulanmaktadır. Bu konuda da diğer meslektaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Burada 5 ameliyathane var ve aynı anda üst düzeyde ameliyat alabiliriz. Ameliyathanede çok önemli bir yardımcı personel trafiği olur. Ameliyathanemizin fiziki yapısı bütün bunlara rahatlıkla hizmet verecek şekilde dizayn edilmişti yıllar önce. Son düzenlemeyle daha da standartlara uygun hale geldi."



Ameliyathanenin yılda en az 10 bin civarında hastaya hizmet verdiğine değinen Arslan, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsü bir yenilenme sürecinde. Bu süreçte çok riskli olan ve yenilenme planına göre önce yıkılması gereken kliniklerimiz yıkıldı. Onlara yeni yerler yapıldı ve taşındılar. Bizim gibi nispeten daha dayanıklı ve sonra yıkılması planlanan kliniklerin bulunduğu binalar korunuyor ve yenilenmesi yapılıyor. Yenilenme çalışmalarında ameliyathanemizi de standartlara uygun hale getirdik" şeklinde konuştu.