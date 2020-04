Cerrahpaşa'daki 'corona' savaşçıları konuştu: Ne olur evde kalın!

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınında en büyük görev sağlık çalışanlarına düşüyor.

Doktorlardan temizlik işçilerine, hemşirelerden güvenlik görevlilerine kadar binlerce kişi hastaların tedavi edilmesi için canla başla mücadele ediyor.

Türkiye'de bu alanda ön plana çıkan hastanelerden biri ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi. İşte, Hürriyet gazetesinden Selçuk Şamiloğlu'nun Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinden aktardıkları...



"BİZE EN KORUYUCU MASKEYİ VERDİLER"

Aslında içeri girerken, doktorlarla, hemşirelerle, güvenlik görevlileriyle konuşurken içimizde bir korku vardı: "Ya bize de virüs bulaşırsa." Hastane görevlileri koruyucu tıbbi elbise, gözlük, yüz koruyucu, bone ve kendilerinin bile az kullandığı N95 olarak adlandırılan çok korunaklı maskeyi bize verdi ve işe koyulduk. Onlar görevlerinin başında fotoğraflayıp, hikayelerini dinledik. İşte Cerrahpaşa savaşçılarının hikâyeleri:

"ACİL SERVİSİ BOŞA MESGUL ETMEYİN"

Prof. Dr. İbrahim İkizceli-Acil Tıp Anabilim Dalı Bölüm Başkanı:



"Koronavirüsle beraber hastane başvuruları arttı. Acil servisler dolup taşıyor. Herkeste bir panik havası var. Virüs kaptım öleceğim sanıyorlar. Çok fazla korkmaya gerek yok. Öksürük ve nefes darlığı olmadan acil servislere gitmeniz bir fayda sağlamaz, çünkü tedaviye sadece akciğer enfeksiyonu olursa başlanıyor. Lütfen test yaptırmak için acil servisleri meşgul etmeyin. Sadece öneri almak için gerçek hastaların zamanından çalmayın."

"EN ÖN CEPHEDE BİZ SAVAŞIYORUZ"



Doç. Dr. Zekayi Kutlubay-Başhekim:



"Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hastanemizde gerekli çalışmaları tamamladık. Hem korona pozitif hem de steril hastalarımız var. Poliklinikler ve servisler tüm hastalar için ayrı ayrı düzenlendi. Biz görevimizin başındayız. Vatandaş için en ön cephede bu salgınla savaşıyoruz. Lütfen sizler de bize yardımcı olun. Gereksiz yere acil ve polikliniklere gelerek işleri daha da zorlaştırmayın. Evinizde kalın sağlıklı kalın diyoruz. Hijyeninize dikkat edin."

"ÇOCUKLARIMIZA SARILAMIYORUZ"



Seyit Ali Karagöz-Acil doktoru:

"Kimimizin evde annesi, babası var. Bazılarının çocukları, eşi var. Bazı arkadaşların eşleri hamile. En kötüsü nedir biliyor musunuz? Eve gittiğinizde onlara sarılamıyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz. 'Bana bugün virüs bulaştı mı?' sorusu sürekli aklımızda. "Ya bulaştıysa ya evdekilere de bulaştırırsam' korkusu. Eve gidiyoruz. Selam bile vermeden banyoya koşuyoruz. Kıyafetlerimizi hemen yıkamaya atıyoruz. Direkt duşa giriyoruz."

"6 AYLIK BEBEĞİNİ EVDE BIRAKAN VAR"

Selma Kaçar - Acil Hemşirelik Hizmetleri Müdürü:

"Hemşire arkadaşlarımızdan birkaçı, 6 aylık bebeklerini evde bırakıyor ve buraya gelerek görevlerini yapıyorlar. Koronavirüs teşhisi koyulan hastalarla yakın temasta bulunuyor, büyük bir korkuyla evine giderek bebeklerini emziriyorlar. Vatandaşlara sizin aracılığınızla da çağrıda bulunuyorum. Lütfen evde kalın. Biz ailelerimizi de ikinci plana atarak sizler için görev başındayız. Ne olur evde kalın, bu illeti yenelim."

"BUGÜN HİÇ HASTA KAYBETTİN Mİ ANNE?"

Serap Biberoğlu-Uzman doktor:

"Eve her gidip kapıyı açtığımda 14 yaşındaki oğlumun odasına gitmesini, ben temizlenene kadar dışarı çıkmamasını istiyorum. Ama her gün kapıyı aralayıp, 'Anne bugün hasta kaybettin mi?' diye sorunca çok duygulanıyorum. Doktor olduğum için akrabalarım ve yakınlarım sürekli beni arayıp bilgi istiyor. Benim için endişeleniyorlar. Ancak ben onlara her şeyin daha iyi olacağını söylüyorum. Çünkü canla başla çalışıyoruz."

GÜVENLİK ONA EMANET

Orhan Erdem - Güvenlik görevlisi:

"Biz burada hem hastaların hem de hastane çalışanlarının güvenliğini sağlamakla görevliyiz. Koranavirüs sebebiyle acil serviste pek kimse çalışmak istemiyordu. Çünkü acil serviste tehlike biraz daha fazla. Gelen hastanın ne hastalığı var bu bilinmiyor. Biz 8 güvenlik görevlisi acil servis için gönüllü olduk. Hastaneye gelenler normal zamanda zaten gergin oluyor. Ancak çok uzun saatler çalışan hastane çalışanlarının da anlaşılması gerekiyor."

