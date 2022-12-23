Check Up nedir, ne işe yarar? Check Up ne kadar sürer?

CHECK UP NEDİR?



Modern tıbbın getirilerinden biri olan check up, kişide henüz sağlık problemi ortaya çıkmadan önlem alınmasını ya da var olan rahatsızlığın olabilen en erken dönemde saptanmasını sağlar.



Alanında uzman hekimler tarafından yapılan muayenelerin yanı sıra laboratuvar testleri ve radyolojik görüntülemelerin de yapıldığı bu işlemler zinciri, kişinin yaşına, cinsiyetine, genetik mirasına ve risk faktörlerine göre şekillendirilir.

Farklı bir deyişle genç kişiler için koruyucu hekimlik kapsamında değerlendirmeler yapılırken, yaşça büyük olan kişilerde pek çok farklı hastalığın erken dönemde saptanması için kapsamlı taramalar gerçekleştirilir. Tüm bunların yanı sıra kişinin mevcut sağlık durumuna bağlı olarak, obezite, diyabet, lipit metabolizması, kalp damar hastalıkları gibi parametreler de değerlendirilerek olası rahatsızlıklar ortaya çıkmadan önlenebilir.



CHECK UP NE İŞE YARAR?

Temel sağlık kontrolü (check-up) herhangi bir yakınması olsun ya da olmasın her yaştan kişiye yapılabilir. Böylece kişi sağlığını koruyabileceği gibi erken dönemde önlem alabilir ya da kişinin var olan hastalığı erken dönemde tedavi edilebilir.

CHECK UP NE KADAR SÜRER?



Check-up süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Tetkiklerin yapılacağı sağlık merkezinin ve hastane bünyesinde çalışan personelin check up konusunda uzman olması, işlemlerin hızla tamamlanmasını sağlar.

Ayrıca uzman ve tecrübeli doktorların hasta ile birebir ilgilenmesi hem doğru tetkiklerin yapılmasını hem de vücutta ortaya çıkabilecek hastalıkların gözden kaçmamasını sağlar.

İşlemlerde kullanılan alet ve cihazların son teknoloji olması da check up süresini etkileyebilir. Son teknoloji cihazlar, yapılan tahlillerin kısa sürede ve doğru şekilde sonuçlanmasını sağlayabilir. Bu nedenle check up için başvurulacak olan hastanenin koşulları, bünyesinde bulundurduğu personel, sahip olduğu sağlık teknolojileri hakkında detaylı bilgi edinmek gerekir.