ABD’nin güçlü seslerinden Christina Aguilera, theXperience adını verdiği konser serisi kapsamında, geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta sahne aldı.
38 yaşındaki şarkıcı, konserde, 2018 yılında çıkardığı Liberation isimli albümünün ardından, yeni bir proje hazırlığı içinde olduğunun sinyallerini de verdi.
2010’da piyasaya sürdüğü Bionic adlı çalışmasında yer alan Desnudate parçasını seslendiren sanatçı, sevenlerine, “Latin albüm geliyor” dedi.
Aguilera’nın ilk İspanyolca albümü 2000’de Mi Reflejo adıyla çıkmıştı.