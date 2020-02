"Çift burunlu" Öykü'nün yüzü yardımseverler sayesinde güldü

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Ali ile Sevim Çetin çiftinin 4 yaşındaki kızları Öykü Çetin, burnunun yanında, "çift burunlu" gibi gözükmesine neden olan çıkıntıyla dünyaya geldi.



Çetin çifti, anne karnındayken çekilen ultrason görüntülerinde "et beni" olduğunu sandıkları parçanın, doğumdan sonra burnunun diğer yarısı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Aile, kızlarını çeşitli hastanelere götürdü.



Sadece sol burnundan nefes alabilen Öykü'nün ameliyat masraflarını, Help Me Derneği üstlendi.



Bodrum’da Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından yapılan 6 saatlik operasyonla, Öykü'nün burnu normal görünümüne kavuştu.



"ÖYKÜ ARTIK TOPLUMA RAHAT ŞEKİLDE ÇIKABİLECEK"



Prof. Mutaf, Öykü'nün, 25 milyonda bir görülen nadir doğumsal bir anomali rahatsızlığıyla dünyaya geldiğini söyledi, "Bu parça nefese katkı sunmuyordu, burun kanalı da yoktu. Aynı taraftaki gözyaşı kanalları da gelişmemiş, alt göz kapağında da kısmi bir kayıp söz konusuydu. Solunum ve diğer gelişimine de faydalı bir ameliyat oldu. Öykü artık topluma da rahat şekilde çıkabilecek" dedi.