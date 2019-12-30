Çift kol nakli yapılan Şimşek doktoruyla tokalaştı

Çift kol naklinin üzerinden bir ay geçen Yusuf Oğuz Şimşek ellerini oynatabiliyor.



İlk kez doktoruyla tokalaşan Şimşek, “Umudum vardır, Özlenen hocam dahil herkes bana motivasyon verdi. Bir mutluluk, bir sevinç hissettim. Tabii kendi işimizi kendimiz göreceğiz, gezebileceğiz“ dedi.



Antalya'da yaşayan Yusuf Oğuz Şimşek, 4 yıl önce güneş enerjisi paneli montaji yaparken elektrik akımına kapıldı.



İki kolunu da kaybeden Şimşek'e 26 Kasim'da çift kol nakli yapıldı.



25 yaşındaki genç riskli süreci atlattı ve fizik tedavi görmeye başladı. Hızla iyileşen Şimşek, geçirdiği kazadan dört yıl sonra ilk kez doktoruyla el sıkışmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Yusuf Oğuz Şimşek 6 aylık rehabilitasyon tedavisi sonrasında artık kollarını kullanabilecek.