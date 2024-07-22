Çığır açan yeni ilaç! Kadınların doğurganlığı 5 yıl uzayacak

Yeni bir çalışma ile kadınların doğurganlık süresini beş yıl uzatabilecek ve daha sağlıklı bir şekilde daha uzun yaşamalarına yardımcı olabilecek bir ilaç geliştirildi.



Bağışıklık sistemini baskılayan rapamisinin yeniden kullanılmasına yönelik araştırma, menopozun nasıl incelendiğine dair bir "paradigma değişimi" olarak nitelendirildi.

MENOPOZ GECİKTİRİLEBİLİR Mİ?



Çalışma, ilacın yumurtalıkların yaşlanmasını yavaşlatıp yavaşlatamayacağını, menopozu geciktirip geciktiremeyeceğini, doğurganlığı uzatıp uzatmayacağını ve yaşa bağlı hastalık riskini azaltıp azaltamayacağını ölçmek için tasarlandı.



Sonunda binden fazla kadının katılımının sağlanması planlanan araştırmaya şu an 35 yaş ve üzeri 34 kadın katılıyor ve her geçen gün araştırmaya katılan kadın sayısı artıyor.



İlk sonuçlara göre ilaç, kadınlarda 44 yan etkiden hiçbirini yaşamadan yumurtalık yaşlanmasını yüzde 20 oranında azaltabililiyor.

YAŞLANMA YÜZDE 20 AZALTILACAK



Kadınlar her ay yaklaşık 50 yumurta kaybeder ve bunlardan sadece biri yumurtlamaya ulaşır. Küçük, haftalık bir rapamisin dozu yumurtalıkları yavaşlatır, böylece ayda sadece 15 yumurta bırakılır. Bilim insanları bunun organların yaşlanmasını yüzde 20 oranında azalttığını tahmin ediyor.



Projenin toplam maliyetinin bir milyon dolar olduğu ve en az 12 bilim insanının çalışmalarda yer aldığı aktarıldı.



Yumurtalık yaşlanmasının özüne bakan ve bunun meydana gelme hızını yavaşlatmayi hedefleyem ilk çalışma olduğu belirtiliyor.