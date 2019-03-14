Şiddetli adet, karın ve kasık ağrıları gibi etkenlerle hayat kalitesini oldukça düşüren çikolata kisti hastalığı, kötü seyretmesi durumunda anne olmayı bile engelliyor. Çikolata kisti hastalığı, rahmin içini dolduran doku tabakasına ait hücrelerin yumurtalıklar, bağırsaklar, mesane gibi rahim dışında başka bir organda yerleşip büyümesiyle ortaya çıkıyor. Adet döneminde ve cinsel ilişki sırasında şiddetli ağrıya yol açan, hiç hamile kalmamış kadınların yaklaşık yüzde 30’unda, anne olmuş kadınların ise yüzde 5’inde görülen bu hastalığa en sık, hiç hamile kalmamış 25-45 yaş arası kadınlarda rastlanıyor.



Çeşitli faktörlerle daha yüksek risk grubunda olan kadınların hastalığın en ufak sinyalini bile dikkate alması ve düzenli kontrollerinde mutlaka doktorları ile paylaşmaları gerektiğini vurgulayan Acıbadem Fulya Hastanesi Endometriozis Merkezi Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ercan Baştu, bu risk gruplarını şöyle aktarıyor:



- Hiç doğum yapmamış olmak.

- Erken yaşta adet görmeye başlamış olmak.

- Düşük beden-kitle indeksi.

- Alkol tüketimi.

- Endometriozis hastası bir veya daha fazla yakın akrabaya sahip olmak (anne, kız kardeş, teyze, hala gibi).

- Adet kanının vücuttan normal yollarla atılımını engelleyen herhangi bir durumu yaşıyor olmak.



BU BELİRTİLERİ ATLAMAYIN!



Başka hastalıklarla karıştırıldığı için tanı konulmasının genellikle geciktiği çikolata kisti hastalığı, belirtilerinin nitelikleri ve şiddeti, hastalığın yerleşmiş olduğu bölge ve yayılma durumuna göre farklılık gösteriyor. Adet ağrısının normal karşılanması gibi nedenlerle de teşhisin gecikebildiğine dikkat çeken Doç. Baştu, ağrıların mutlaka bir nedeni bulunduğunu belirterek aşağıdaki belirtilerden biri bile varsa zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmanız gerektiği uyarısında bulunuyor.



- Ağrılı ve/veya yoğun adetler.

- Kasık ve karın ağrıları.

- Cinsel ilişki sırasında ağrı.

- Hamile kalmada güçlük ve kısırlık.

- Bağırsak problemleri.



KARIN AĞRISINA DİKKAT!



Karın ağrıları pek çok hastalığın belirtisi olabiliyor. Özellikle genç kızların adet ağrısını normal karşılaması, ya da toplumda “hepsi senin kafanda aslında” gibi yönlendirmelere sıkça rastlanması nedeniyle ağrılı adetler ya da uzun süren karın ağrılarına gereken önem verilmiyor. Son 6 ay içerisinde devamlı ya da sık sık karın ağrısı hissedilmesinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyleyen Baştu, ağrının cinsel ilişki ya da adet dönemi dışında olmasının çikolata kisti hastalığı düşündürdüğünü, ağrılı dışkılama ya da idrara çıkarken ağrı yaşamanın da hastalığın belirtileri arasında önemli yeri olduğunu belirtiyor.



NE YAPABİLİRSİNİZ?



Çikolata kisti hastalığı sadece belirtiler üzerinden ya da muayene ile teşhis edilebilmekle beraber yaşanan tüm şikayetlerin not edilerek uzman doktorla mutlaka paylaşılması teşhiste çok yardımcı oluyor. Hayat kalitesini bozan bulguların ortadan kaldırılmasının ancak doktor-hasta iletişiminin verimli bir şekilde sağlanması ile mümkün olduğunu dile getiren Doç. Dr. Baştu, kişinin yaşadığı tüm belirtileri ve aklındaki tüm soruları mutlaka not ederek doktoruna iletmesini öneriyor.



NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR



Çikolata kisti hastalığının ortaya çıkış nedeni hala net olarak bilinmemekle birlikte bu konuda birçok görüş mevcut. En yaygın görüş adet kanının bu dönem sırasında rahimden geçerek kadının tüplerine ve buradan karın ve kasık içine sızması. Bu dokunun sonradan karın ve kasık boşluğunun içine doğru büyüyerek yerleştiği düşünülüyor. Bu duruma ’geriye doğru adet görme’ deniliyor.



Fotoğraflar: Acıbadem Sağlık Grubu