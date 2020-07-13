Cildi nemlendirmede etkili olan hyalüronik asit nedir?

Nem aşılarının cilde ihtiyacı olan nemi ve esnekliği geri kazandıran yöntemlerden biri olarak biliniyor. Düzensiz ve yanlış beslenme, sağlıksız uyku düzeni, yetersiz su tüketimi gibi etkenler cildin hızlı kurumasına neden oluyor. Doğal nem oranını kaybeden ciltlerde zamanla hacim kaybı ile kırışıklık sorunları baş göstermeye başlıyor.

Hyalüronik asit, cilt nemine karşı suyun tutulmasında benzersiz etkiye sahip bir moleküldür.

Cilt hücreleri kendi nem seviyelerini korumak amacıyla doğal olarak hyalüronik asit üretir. Ancak, yaşlanma ve cildi etkileyen çevresel faktörler nedeniyle hyalüronik asit seviyesi azalma eğilimindedir.

NEM AŞISI NEDİR?



Nem dolgusu ya da nem aşısı olarak tanımlanan yöntemin, ameliyatsız bir estetik uygulaması olarak biliniyor. 20 dakika süren bu yöntemle cilde bebeksi bir etki yaratılabiliyor. Ciltteki değişim, uygulama yapıldıktan 1 ay sonrasına kadar devam ediyor. Kalıcılığı ise cilt tipine göre değişiklik gösteriyor. Ciltte yarattığı etki, ortalama bir yıl boyunca, yeni bir işlem yapmaya gerek kalmadan devam ediyor.

Kırışıklıkların ortadan kaldırılmasının yanı sıra dudakların şekillendirilmesi ya da dudaklara hacim verilmesi için dolgu tercih edilebilir.



En çok kullanılan dolgu çeşidi hyalüronik asittir ve insan vücudunda bulunan bir madde olduğu için laboratuvar ortamında elde edilse de genellikle bir alerjik reaksiyona sebebiyet vermez.



Yaşlandıkça azalan kolajenin yapıtaşı olan ve salgısının artmasına yardımcı olan hyalüronik asit sahip olduğu su tutma özelliği ile cildin daha canlı ve genç görünmesine yardımcı olur.



Hyalüronik asit uygulanarak yapılan dolgular bir veya bir buçuk yıla kadar kalıcılık gösterir. Dolgunun etkisi geçtiğinde işlemin yenilenmesi gerekir.

Yüzde ve boyunda yatay derin çizgilerin altına yapılan hyalüronik asit molekülü olan dolgu uygulaması ile uygulama yapılan bölgede dolgunluk sağlanıyor, cilt nemleniyor, sıkılaşıyor. Burun kenarından aşağıya inen çizgilerin, dudak üzeri çizgilerin ve dudağın dolgunlaştırılmasında, göz çevresi ile alın çizgileri ile gözaltı çukurlarının düzeltilmesinde kullanılan uygulamanın yılda bir kez tekrarlanması öneriliyor.

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