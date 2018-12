Pürüzsüz, pırıl pırıl ve sağlıklı bir cilde sahip olmada doğru ve dengeli beslenmenin önemine işaret eden Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Ömür Karamahmut, bazı besinlerin cilt sağlığında daha fazla etkili olduğunu söylüyor.



Karamahmut, cilt sağlığını korumada öne çıkan 5 besin ve özellikleri hakkında şunları söylüyor:



Balık: Yağlı balıklar (somon, uskumru ringa balığı gibi), omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega-3 cilt sağlığını korumada çok önemlidir. Omega-3 yağ asitleri cildin kalın, yumuşak ve nemli olmasını sağlar. Yetersiz omega-3 alımı kuru bir cilde sebebiyet verebilir. Aynı zamanda balıklar E vitamininden zengindir. E vitamini ise cildin serbest radikallerden korunmasını sağlayan önemli bir antioksidandır.



Avakado: Esansiyel yağlardan, E vitamini ve C vitamini yönünden zengindir. C vitamini kolajen yapımına yardımcı olarak cildin güzel görünmesinde büyük rol oynar. Kolajenler cildin dayanıklı ve sağlıklı olmasını sağlayan ana proteinlerdir.



Ceviz: Omega asitlerinden zengindir. Bunun dışında demir, E vitamini, C vitamini ve selenyum içerir. Cildin düzgün fonksiyonlar sağlamasını ve sağlıklı görünmesini sağlar.



Tatlı patates: Beta-karoten ve pro-vitamin A içerir. Bu antioksidanlar, cildi güneş ışıklarına ve güneş yanıklarına karşı korur.



Brokoli: Cilt sağlığı için gerekli önemli vitamin ve mineralleri - demir, A vitamini, C vitamini- içerir. Brokoli aynı zamanda sulforafan denilen bileşim içerir ve cildin zararlı güneş ışınlarından korunmasını sağlar.