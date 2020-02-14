Çin Büyükelçisi Li: Çin, ABD'den önce coronavirüs aşısını bulacak

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, ülkesinde yeni tip coronavirüse (Kovid 19) yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklama bulundu.



Çin hükümetinin tüm kaynaklarını seferber ederek virüsle mücadele ettiğini, Çin’in diğer eyaletlerinden Hubei bölgesine gönderilen sağlık personeli sayısının 21 bini aştığını ifade eden Li, virüse karşı aşı çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:



"ABD'liler 12 haftada bir aşı bulacaklarını ilan etti ama Çinliler ABD'lilerden bunu daha önce yapacak. Uzmanlarımız kcronavirüste işe yarayabilecek birkaç ilaç tespit ettiler. Bu ilaçlar için denemeler yapılıyor ama işe yarayıp yaramayacağı güvenlik ve yan etkilerinin araştırılması gerekiyor. Aşı araştırmalarına da hız verildi. Çin Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre sekiz tane canlı virüs yakalandı. Canlı olarak yakalanan bu virüsler aşının bulunması için çok önemli. Bu virüsler aşı bulma çalışmalarını hızlandıracak. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir heyet de Çin'de bulunuyor. DSÖ ile hem teknolojilerin hem de bilimsel araştırmaların paylaşımı konusunda iş birliği yapılacak. Bizim aldığımız tedbirlerin diğer uluslar için de örnek olabileceğini düşünüyoruz."



“TEDBİRLER SAYESİNDE VAKA SAYISINDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR”



Büyükelçi Li, virüse ilişkin televizyon ve sosyal medyada gerçeklikten uzak bazı bilgilerin yer aldığını, bu salgında hastaların yüzde 80'inin hastalığı hafif şekilde atlattığını belirtti. Hastalık nedeniyle ölen kişilerin çoğunlukla kronik hastalıkları olduğunu ve bağışıklık sistemlerinin de zayıfladığını belirten Li, "Aldığımız güçlü tedbirler sayesinde Hubei eyaleti hariç Çin'in diğer bölgelerinde 9 gündür yeni vaka sayısında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Dün gece 01.00 itibariyle bir gün içinde Hubei bölgesi hariç Çin'in diğer bölgelerinde 295 yeni vaka oldu. Bu verilere göre aldığımız önlemlerin etkili olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.



VAKA SAYISI NEDEN ARTIYOR?



Hubei bölgesinde alınan önlemlere yenisinin eklendiğini kaydeden Büyükelçi, bölgede vaka sayısının artmasını ise şöyle açıkladı:



"Hubei eyaletinde durum biraz farklı. Orada 1 gün içerisinde 14 binden fazla yeni vaka oldu. Bir günde bu kadar vakanın görülmesi şaşırtıcı olabilir. Ancak Hubei'deki makamlar hastalığın teşhis kriterlerini değiştirdi. Bu kentte yaşayan vatandaşlar için testlerin sonuçları beklenmeden, eğer bazı belirtiler varsa şüpheli vaka olarak görüyoruz ve onları hemen hastaneye yatırıyoruz. Ne kadar erken tedavi sürecine başlarsanız ölüm oranı o kadar düşük oluyor, amacımız bunu yapmak. Çünkü ölenlerin çoğu Hubei bölgesinde."



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