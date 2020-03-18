Çin, Japonya'nın ürettiği 'Favipiravir' grip ilacını corona virüs tedavisinde kullanacak

Çinli araştırmacılar, ülkenin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü corona virüsün tedavisine umut olabilecek bir çalışmaya imza attı.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Zhang Xinmin, Japonya tarafından geliştirilen Avigan veya Favilavir olarak da bilinen Favipiravir adlı grip ilacının corona virüs semptomlarını iyileştirdiğini tespit ettiklerini duyurdu.

Pekin'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Zhang, ilacın etkinliğinin ülkedeki iki farklı sağlık kuruluşu tarafından yapılan klinik çalışmalarda kanıtlandığını açıkladı.



HASTALARDA UYGULANDI

İlacın Wuhan ve Shenzen şehirlerinde sırasıyla 240 ve 80 kişilik hasta grupları üzerinde denendiğini aktaran Zhang, corona virüsü hastalarından Favipiravir ilacı verilenlerin ortalama dört gün içinde negatif sonuç verdiğini ifade etti.

İlacı kullanmayan hastalarda ise sürecin 11 günü bulduğunu kaydeden Zhang, Favipiravir'in zatürre başta olmak üzere corona virüsü semptomlarını gerilettiğinin ve belirgin bir yan etkisinin olmadığının da altını çizdi.

ETKİNLİĞİ KANITLANDI

Ayrıca, ilacı kullanan hastaların sağlık koşullarındaki iyileşmenin tıbbi testlerle sabit olduğunu vurgulayan Zhang, ilaç tedavisi uygulanan hastaların yüzde 91'inin akciğer sağlığında iyileşme kaydedildiğini müjdeledi. İlaç kullanmayan hastalarda ise oranın yüzde 62'ye düştüğü belirtildi.

GRİP İLACI OLARAK KULLANILIYOR

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, daha önce yaptığı açıklamada, etkisinin kanıtlanması halinde grip için geliştirilen Favipiravir adlı ilacın corona virüsü tedavisinde kullanılabileceğini söylemişti.

Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Favipiravir tabletin, daha önce Ebola virüsüne karşı da etki gösterdiği gündeme gelmişti.

“#Favipiravir” isimli ilacın #COVID19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı.https://t.co/YSdlQ4vxki — Çin Büyükelçiliği Ankara/中国驻土耳其使馆 (@ChinaEmbTurkey) March 17, 2020

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