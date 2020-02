Çin tuzu yasaklansın önerisi! (Yeme arzusu yaratıyor)

MHP, hamburger, salam, sosis köfte harçları, cips, kraker, hazır çorba üretiminde kullanılan ve doyma hissini baskılayarak çocuklarda ve yetişkinlerde daha çok yeme arzusu oluşturan 'Çin tuzu'nun yasaklanması için yasa teklifi verdi. MHP'nin teklifini Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) da destekledi. Başkan Vekili Sinan Vargi, "31 yıldır bunun yasaklanması için mücadele ediyorum. MHP'nin teklifiyle umarım artık bu hayal gerçek olur. İnsanlarımızın daha fazla zehirlenmesi önlenir" dedi.



YEME ARZUSU YARATIYOR



Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre, Kamuoyunda bilinen adıyla 'Çin tuzu'nun insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle gıdalarda kullanımının yasaklanması için yasa teklifi MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile MHP Konya Milletvekili Esin Kara’dan geldi.



Monosodyum glutamat'ın (MSG) yasaklanması için Meclis'e yapılan teklifin gerekçesinde şu noktalara dikkat çekildi: "MSG, glutamik asitin tuzudur. Glutamik asit 20 temel amino asitten biridir ama insan vücudunda üretildiği için dışarıdan alınmasına gerek yoktur. Ancak birçok yiyecekte lezzet verme amacıyla kullanılmaktadır. MSG, gıda katkısı olarak E-621 adıyla bilinmektedir. Başta salam, sosis, hamburger, hazır çorbalar, cips, kraker, et suyu tabletleri, köfte harçları, salata sosları olmak üzere pek çok hazır gıdanın üretiminde kullanılmaktadır. MSG, katkılı olduğu yiyecekleri tüketenlerde doyma hissini baskılayarak bireylere daha çok yemek arzusu oluşturmaktadır."

OBEZİTEDEN PARKINSON'A



Aynı zamanda fast-food kapsamına giren bu hazır gıdaların normalde de yüksek kalori içerdiği için fazla tüketim ile birlikte obezite başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığı belirtilen teklifte, "Diğer taraftan bunları yiyenlerin sebze-meyve, balık gibi sağlıklı gıdalardan uzaklaşmaları da birçok sağlık problemine neden olmaktadır. 'Çin tuzu'nun fazla miktarda tüketilmesinin birçok hastalığa sebep olduğu, hem hayvan deneylerinde hem de insanlar üzerinde yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. MSG bir çeşit nörotoksindir, yani sinir hücrelerine zarar verir. MSG, doyma hissini yok ettiği için başta obezite olmak üzere beyinde epilepsi, Alzheimer, Parkinson, ALS, öğrenme güçlüğü, baş ağrısı gibi hastalıklara sebep olurken, karaciğerde de yağlanma ve toksik etkilere neden olabilmektedir. Bununla birlikte glikoz tolerans bozukluğu, insülin direnci, leptin direnci, pankreas hasarı, ani kalp krizi, alerjik reaksiyonlara da neden olabilmektedir. MSG'den uzak kalmak toplumumuzun ve gelecek nesillerimizin sağlığı için oldukça önem arz etmektedir. Bebek mamalarında kullanımı yasak olmasına rağmen yetişkinlerin yemeklerini tüketmeleri neticesinde MSG'ye maruz kalan bebeklerde alerjik reaksiyonlar ve lezyonlara sebep olabilmektedir" denildi.



OSMAN MÜFTÜOĞLU: “YASAK” DOĞRU KARAR DESTEKLİYORUM



MHP'nin 'Çin tuzu'na yasak talebine Osman Müftüoğlu'dan da destek geldi. Bilim adamlarının önemli bir kısmının MSG'nin beden, özellikle sinir sistemi için toksik bir madde olduğunu, vücutta iltihabi reaksiyonları tetikleyebileceğini söylediğine dikkat çeken Müftüoğlu, "Alzheimer'dan parkinsona, öğrenme bozukluklarından baş ağrılarına, bulantı, çarpıntı, nefes darlığı, yüz, boyun, ense ve kollarda yanma ile ortaya çıkan nöbetlere, hatta kilo almaya ve şeker hastalığına neden olabileceğini ileri sürüyorlar. Alerjileri tetikleyebileceğini, gözlerde harabiyete yol açabileceğini, insülin direncini hızlandırabileceğini ileri sürenler var. MSG Çin mutfağında, özellikle Çin restoranlarında yaygın tüketilen bir lezzet verici. Zaten başlangıçta Çin lokantasında yemek yiyenlerde ortaya çıkan ağır sağlık sorunlarına yol açması nedeniyle dikkat çekmiş bir madde. MSG 'aklanıncaya kadar uzak durulması gereken bir kimyasal'. Zaten böyle olduğu için de hazır çorba üreticilerinin coğu 'zararsızdır' dedikleri MSG'yi formülasyonlarından çıkardılar. Bize göre aklanana kadar hiçbir yiyecek maddesine konulmaması gereken bir gıda katkısı bu. Ben şahsen içinde MSG bulunan hiçbir ürünü kullanmıyorum. Japon ve Çin lokantaları çok kullanır. Tokluk hissini engelliyor, açlık hissini tetikliyor. Bir ülkenin sağlığı sözkonusu ise yasak talebini doğru buluyorum" dedi.



BEYİNDE ALIŞKANLIK YAPIYOR



TÜDEF Başkan Vekili ve Gıda-Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, halk sağlığı için 'Çin tuzu'nun yasaklanması gerektiği konusunda 31 yıldır mücadele ettiklerini belirterek, "Bu nedenle MHP'nin teklifini bizler de destekliyoruz. Lezzet arttırıcı bir madde olan MSG et, balık, tavuk satan bazı restoranlarda bol miktarda kullanılıyor. İnternetten de sipariş veriliyor. 25 kiloluk çuvalı 540 lira. Tüketici bilmeden bu ürünü tüketiyor. 'Çin tuzu' kimyasal olduğu için beyinde alışkanlık yapıyor, bağımlılık yaratıyor. Yalnızca paketlenmiş gidalarda değil, piyasada et döner, tavuk döner, balık izgara, patates kızartması gibi ürünlerde de tuz gibi ekilerek serbestçe kullanılıyor" dedi.



DOYMA HİSSİNİ YOK EDİYOR



Paketlenmiş gıdalarda bir kullanım limiti söz konusu iken, et ve balık ürünlerinde limiti olmadığı için tüketicinin bilmeden bol miktarda bu ürünü tükettiğini vurgulayan Sinan Vargı, "Özellikle fast food lokantalarında, birahanelerde patates kızartmalarının üzerinde lezzet arttırıcı olarak kullanılıyor. 'Çin tuzu', acı, tatlı, ekşi ve tuzlu MSG, doyma hissini yok ettiği için başta obezite olmak üzere çok sayıda hastalığa neden oluyor. Bu nedenle toplumumuzun sağlığı için yasaklanmalıdır" dedi.



BAKANLIK DESTEK VERECEKTİR



MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile birlikte MSG'nin Çin restoranları dışında her yerde neden yasaklanmasını istediklerini şöyle anlattı: "Çin tuzu birçok ülkede yasaklanıyor. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları var. Gıda terörü, birilerinin daha çok para kazanmasını sağlıyor. Biz de Türkiye'de yasaklanması için yasa teklifi verdik. Bu tuzun yasaklanmasına kamuoyuyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın da destek vereceğine ve harekete geçeceğine inanıyoruz."

