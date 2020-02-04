Çin'de 10 günde inşa edilen corona virüs hastanesine nakiller sürüyor

Yeni tip corona virüs salgını ile mücadele eden Çin’de, hastaların 10 günde inşa edilen bin yataklı Huoshenshan Hastanesine nakilleri devam ediyor.

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Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ölü ve vaka sayısının her geçen gün artması nedeniyle Çin’de 24 Ocak’ta inşasına başlanan ve dün ilk hasta nakillerinin gerçekleştirildiği Huoshenshan Hastanesine, bugün de geniş güvenlik önlemleri altında hasta nakilleri yapıldı.

Bin yataklı hastaneye bin 400 doktor, hemşire ve tıbbi personel gönderilirken, görevlendirilen sağlık ekiplerinin çocuğunun SARS salgınında da görev yaptıkları öğrenildi.

İnşasında 7 bin işçinin çalıştığı iki katlı 600 bin metrekarelik Huoshenshan Hastanesinin yarısı izolasyon koğuşu olarak belirlendi. Binada 30 yoğun bakım ünitesi de bulunuyor.

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