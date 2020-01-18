Çin'de gizemli virüs 2 can aldı

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün şimdiye kadar 45 kişiye bulaştığı belirtiliyor. Doğrudan solunum yollarını etkileyen virüs, vücuda yerleştikten kısa bir süre sonra zatürre belirtileri gösteriyor.



Uzmanlar virüsün SARS'a neden olan virüsle benzer özellikler taşıdığını belirttti. Dünya Sağlık Örgütü de virüsün bulaşma hızını göz önüne alarak salgın uyarısı yaptı.



Çin yeni yılı öncesinde yapılan uyarının ardından Singapur, Güney Kore ve Hong Kong havaalanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

