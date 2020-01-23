Çin'de ortaya çıkan yeni 'corona' virüsünün belirtileri neler, virüsten nasıl korunulur?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 'corona' virüsü 9 farklı ülkede daha görüldü.



Yetkililer virüsün yayılmasını önlemek için toplu taşıma kısıtlamaları, seyahat engelleri ve karantina gibi önlemler alıyor.

Bu tür büyük ölçekli önlemler dışında, kişisel olarak alınabilecek önlemler de var. Bu önlemler nezle ve grip için alınması gereken önlemler ile benzerlik gösteriyor.

Uzmanlar, başta düzenli el yıkama ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.



Onun dışında alınması gereken önlemler şöyle sıralanıyor:

- Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendil veya giysinin kol kısmı ile kapatılması



- Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınılması

- Yeni 'corona' virüsünün bulaşma yolu netlik kazanmadığı için et ve yumurtaların iyice pişirilmesi

- Hastalığın yaygın olduğu bölgelerde hayvanlarla temastan uzak durulması

- Virüsün belirtilerinin görülmesi durumunda en kısa sürede hastaneye başvurulması.

NASIL BULAŞIR?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni corona virüsünün; solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaştığı belirtiliyor.



BELİRTİLERİ NELER?



İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.



12 ARALIKTA TESPİT EDİLDİ



Yeni virüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Şu ana kadar 620 kişide tespit edildiği açıklanan virüs 17 kişinin ölümüne neden oldu.



SARS'LA YÜZDE 80 BENZER

Virüs SARS virüsüne yüzde 80 benzerliği bulunmasıyla halkta tedirginliğe yol açmıştı. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8 binden fazla kişide SARS virüsü görülürken bunlardan 775’i hayatını kaybetti.