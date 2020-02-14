Çin’de robotla corona virüs taraması (Robot kapı kapı gezip hastaları belirliyor)

Corona virüs salgınında ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Salgının yayılmasını önlemek için erken teşhis büyük önem taşıyor. Çin'de kapı kapı dolaraşarak virüs taraması yapan robot geliştirildi. 5G teknolojili robotlar göreve başladı.

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Kapı kapı geziyor, insanların ateşini ölçerek virüs taraması yapıyor.

Çin'de Covid-19 adı verilen yeni corona virüs salgını ile mücadele için yeni bir robot geliştirildi.

Termal kamerası sayesinde 5 metre mesafeden insanların ateşini ölçebilen robot, Guangdong'da göreve başladı. 

Robot, tespit ettiği verileri 5G teknolojisi sayesinde gerçek zamanlı olarak yetkililere iletiyor.

YÜKSEK ATEŞLİ İNSANLA KARŞILAŞAN ROBOT UYARI YAYINLIYOR

Robot 10 kişinin ateşini aynı anda ölçebiliyor. Bu şekilde virüsün sağlık ve güvenlik çalışanlarına bulaşma tehlikesi de önlenmiş oluyor.

Mobil uygulama ile birlikte çalışan robot yüksek ateşi olan insanlara rastladığı takdirde, harita üzerinde bir uyarı yayınlıyor. Virüs görülen yer, hızlı bir şekilde karantinaya alınabiliyor.

Çinli uzmanlar bu şekilde virüsün insandan insana bulaşmasını engellemeyi hedefliyor.

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