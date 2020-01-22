Çin’de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Çin’in Hubei bölgesindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs yayılmaya devam ediyor. Virüs kaynaklı ölümlerin hepsi Çin'de wuhan kentinin içinde yer aldığı "Hubei" bölgesinde görüldü.Çinli yetkililer 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan'da halkı kalabalıktan uzak durmaları konusunda uyardı. Virüs son olarak ABD'de Çin'in Wuhan kentinden dönen bir kişide görüldü. Böylelikle virüsün görüldüğü ülke sayısı 6'ya çıktı.

Virüsün Çin dışında görüldüğü ülkeler, Tayland, Tayvan, Japonya, ABD ve Güney Kore . Virüs Hong Kong'da da tespit edildi. Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısının 440’a ulaştığı belirtilmişti.



'ÇİNLİ TURİSTLER GİREMEZ' YAZISINA TEPKİ



Japonya’nın Hakone kasabasında mağaza sahibinin kapıya astığı, 'Çinli turistler giremez' yazısı, sosyal medyada tepki çekti. South China Morning Post’taki habere göre mağaza sahibi, "Kendimi korumak istiyorum. Çinli turistlerin dükkanıma girmesini istemiyorum" dedi.